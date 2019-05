Seinäjoelle avautuu Etelä-Pohjanmaan ensimmäinen Rax Pizzabuffet

Beats at the Bell -kilpailun finaalissa lahjakkaita nuoria DJ:tä 20.5.2019 08:00:00 EEST | Tiedote

Taco Bell -pikaruokaravintolaketjun Beats at the Bell -kilpailun finaaliin valittiin viisi lahjakasta DJ:tä: DJ Iiro Hiltunen, DJ Millabella, DJ Max ”Miksu” Hämäläinen, DJ Garfield ja DJ Heykey. Kilpailun finaali on perjantaina 24.5. klo 20–22 Bakers-yökerhossa. Beats at the Bell -kilpailu on Taco Bellin isoin bränditeko tänä vuonna.