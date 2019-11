Seksuaalinen väkivalta nivoutuu kokemuksiin välittämisestä

Haavoittavat kokemukset lastensuojelulaitokseen sijoitettujen tyttöjen aiemmassa elämässä heijastuvat heidän herkkyyteensä tunnistaa seksuaalista väkivaltaa, ilmenee kasvatustieteen maisteri Helena Louhelan väitöskirjasta.

Lastensuojelulaitoksessa asuneista tytöistä suurin osa ei käyttänyt sanaa ´väkivalta´ kohtaamastaan seksuaalisesta väkivallasta, ja se, minkä he ylipäätään tunnistivat tai nimesivät seksuaaliseksi väkivallaksi, nivoutui kokemuksiin välittämisestä. Louhela nimeää ilmiön ”vahingolliseksi välittämisen illuusioksi”.

Väitös vahvistaa aiempia tutkimustuloksia, joiden mukaan lastensuojelulaitoksissa asuvat tytöt kokevat vertaisiaan enemmän seksuaalista väkivaltaa. Väkivallan ja muiden haavoittavien kokemusten takia tyttöjen on usein haastavaa muodostaa turvallisia yhteyksiä muihin ihmisiin. Tyttöjen seksuaalisen riskikäyttäytymisen alueelle väittelijä ehdottaa uutta termiä: ”seksismiin perustuva sisäistetty seksuaalinen väkivalta.”

”Seksuaalisen väkivallan kokemuksia tulisi tarkastella sekä muuttuvana ja moniäänisenä että tilanne- ja kontekstisidonnaisena ilmiönä”, Louhela toteaa.

Tutkimuksensa perusteella hän esittää, että lapsille olisi järjestettävä väkivaltaa ennaltaehkäiseviä sukupuolivastuullisia koulutuksia varhaisessa vaiheessa. Lisäksi lasten ja nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille tulisi järjestää koulutusta seksuaalisen väkivallan piilossa olevien muotojen tunnistamiseksi ja seksuaalisesta väkivallasta käytettäviä käsitteitä tulisi kehittää.

Artikkeliväitöskirjan pääaineiston muodostavat yhdentoista 14–17-vuotiaan suomalaistytön haastattelut, ja lisäksi tutkimuksessa käytetään Bulgariasta, Italiasta ja Kataloniasta kerättyä haastatteluaineistoa, jossa neljäkymmentäkuusi tyttöä kertoo kokemuksiaan väkivallasta.

Kasvatustieteiden maisteri Helena Louhela väittelee Oulun yliopistossa perjantaina 22. marraskuuta. Sukupuolentutkimuksen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Sexual violence – Voiced and silenced by girls with multiple vulnerabilities (Seksuaalinen väkivalta – Moniulotteisesti elämässään haavoittuneiden tyttöjen kertomana ja vaikenemana). Vastaväittäjänä toimii professori Päivi Honkatukia Tampereen yliopistosta ja kustoksena dosentti Vappu Sunnari. Väitöstilaisuus pidetään Linnanmaalla salissa L6 klo 12.