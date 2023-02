Selkeät savunpoiston ohjauskeskukset turvaavat Siltasairaalan toimintoja – innovatiivinen kerroskartta toi uutta käyttöliittymään

Schneider Electric ja Atea syventävät yhteistyötään – kestävämpiä IT-ratkaisuja Pohjoismaihin 15.2.2023 08:15:00 EET | Tiedote

Schneider Electric on nimennyt Atean ensimmäiseksi pohjoismaiseksi Elite IT Solution Provider -kumppanikseen. Yhteistyö tukee Atean ympäristöstrategiaa ja auttaa Atean kumppaniyrityksiä kehittämään IT-infrastruktuurihankintojensa vastuullisuutta. Markkinajohtajien yhteistyöllä pyritään parantamaan kestävien IT-ratkaisuiden saatavuutta Pohjois-Euroopassa. Ecovadis on nimennyt molemmat yritykset kestävän kehityksen kärkiyrityksiksi, koska ne ovat vakaasti sitoutuneet kestävän kehityksen tavoitteisiin ja nollapäästöihin. Tiedote 15.2.2023 – Energianhallintaan ja automaatioratkaisuihin erikoistunut Schneider Electric on laajentanut yhteistyötään Atean kanssa. Atea on yrityksiä ja julkisen sektorin organisaatioita palveleva IT-palvelutalo sekä IT-infrastruktuuritoimittaja, ja se on alallaan Pohjoismaiden ja Baltian johtava toimija. Yhteistyön tavoitteena on parantaa vihreiden ja kestävien IT-palveluiden saatavuutta Pohjoismaissa ja Baltiassa. Atea on nimetty Schneider Electricin ensimmäisek