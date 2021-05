Selvin päin kesään! Lasten ja nuorten vaikeuksia ehkäistävä varhaisemmassa vaiheessa

Jaa

Selvin päin kesään -kampanjan kumppanit kutsuvat maamme aikuisväestön pitämään yhdessä huolta lapsista ja nuorista. Aikuisten tulee yhdessä taata nuorille terveelliset ja turvalliset elinolosuhteet. Samalla kumppanit antavat tukensa kaikille terveydenhuollon, nuoriso- ja sosiaalityön sekä poliisin ja pelastusalan toimijoille edelleen jatkuvassa poikkeustilanteessa.

Uutiset näyttävät valitettavan usein ennalta sen minkä tilastot osoittavat todeksi myöhemmin. Niiden edessä herää kysymys mitä voimme tehdä tänään. Polarisaatio nuorten parissa pysäyttää. Päihde-, mielenterveys- ja rikosasioissa saman ikäluokan edustajat eroavat toisistaan merkittävästi. Poikkeuksellisissakin oloissa menestyvien nuorten varjoon avun ulkopuolelle ja pahimmillaan huomiotta on jäänyt monia lapsia ja sittemmin nuoria, joiden vaikeudet ovat kasvaneet väkivallaksi, päihdeongelmiksi ja rikoksiksi. Ongelmiin tulisi puuttua määrätietoisesti varhaisessa vaiheessa ja turvata yhdessä eri toimijoiden kesken yhteiskunnan tulevaisuutta.

COVID-19-pandemia vaikuttaa haitallisesti myös nuoriin monin eri tavoin. Kesätyöpaikkoja on tarjolla merkittävästi aiempaa vähemmän, mutta päihteitä on kuitenkin nuorten ja jopa lasten saatavissa entistä runsaammin ja niihin turvautuminen on muun toiminnan vähentyessä valitettavan helppoa. Siksi kasvuiässä olevat tarvitsevat entistä enemmän tukea vaikeuksista selviytymiseen. Heitä pitää tukea monipuoliseen terveydestään ja turvallisuudestaan huolehtimiseen. Rajojen asettaminen ja myös asioiden kieltäminen on osa vastuullista huolenpitoa ja välittämistä. Ketään ei saa jättää yksin – ei väkivallan, yksinäisyyden eikä päihteiden runneltavaksi. Raittiuden Ystävät osallistuu nuorten tilanteen tukemiseen ja palkkaa tänä vuonna 16 nuorta kesätöihin.

Odotamme kaikki epidemian päättymistä ja monien mahdollisuuksien kesää. Selvin päin kesään -kampanja kannustaa nuoria vapautuvissa kokoontumis- ja juhlimismahdollisuuksissakin viettämään päihteetöntä vapaa-aikaa ja lomaa. Onnistuminen lähtee jokaisen lapsen ja nuoren hyvinvoinnin takaamisesta ja siitä, että tunnistamme päihdeapua tarvitsevat nuoret ja autamme heitä. Myös laittomaan päihteiden myynti- ja välitystoimintaan tulee puuttua määrätietoisesti. Nämä tavoitteet velvoittavat jokaista aikuista. Kannustus päihteettömyyteen on paras johdatus terveeseen tulevaisuuteen.

Nuorten terveellisen kesän tulee olla yhteinen päämäärämme. Siksi kaikkien kasvatusvastuussa olevien aikuisten on autettava ja tuettava tässä nuoria. Terveellinen ja turvallinen kesän viettäminen on kannustavin palkinto pitkän koulutyön jälkeen!

Selvin päin kesään -kampanja järjestetään 19. kerran. Kampanjakumppaneina ovat Raittiuden Ystävät ry:n lisäksi Barnavårdsföreningen i Finland, Ehkäisevä päihdetyön järjestöverkosto, Erkki Poikosen säätiö, ETRA-liitto, Hem och skola rf, Koulutus Elämään säätiö, KRAN rf, Lasten ja nuorten keskus, Myllyhoito, Nuorisokasvatussäätiö, Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf, Pelastakaa Lapset ry, Sininauhaliitto, Sinuli, Suomen ASH, Suomen Punainen Risti, Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, Suomen Valkonauhaliitto ja Viron Raittiusliitto.

Selvin päin kesään -kampanjatoimijat onnittelevat lämpimästi valmistujaisjuhliansa ja kesäloman alkua viettäviä nuoria ja toivottavat kaikille hyvää kesää.

Juhlitaan turvallisesti ilman päihteitä!