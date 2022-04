Selvitämme ja korjaamme Attendo Telkänsiiven puutteet johtamisessa ja työkulttuurissa

– Pettymys ja turhautuminen olivat ensimmäiset tunteeni, kun tulin tietoiseksi Attendon Telkänsiiven laatu- ja johtamisongelmista. Emme hyväksy yhtään epäkohtaa toiminnassamme. Hoivakriisin seurauksena aloitettu muutosmatkamme on edennyt suurimassa osassa Attendo-koteja hyvin. Telkänsiiven tapahtumat osoittavat kuitenkin, että matka ei ole edennyt kaikissa hoivakodeissa odotetussa tahdissa. Virheitä on tapahtunut, ja niitä on alettu korjata, myös Jyväskylässä, Virpi Holmqvist sanoo.

Telkänsiivessä on ollut puutteita johtamisessa ja työkulttuurissa. Työnjaossa ja vastuissa on ollut epäselvyyttä, ja avainhenkilöissä on ollut vaihtuvuutta. Lisäksi korona on aiheuttanut työntekijöiden sairauslomien ja asukkaiden tartuntojen vuoksi omat ongelmansa.

– Koska Telkänsiivessä on ollut paljon korjattavaa, aluejohtajamme Tiina Talonen on itse työskennellyt helmikuun lopulta alkaen paikan päällä. Moni aluehallintoviraston tänään tiedottama asia on siis jo laitettu kuntoon. Telkänsiivessä on paljon hyviä työntekijöitä, jotka haluavat laittaa asiat kuntoon. Minä uskon heidän sitoutumiseensa, välittämiseensä ja osaamiseensa. He tarvitsevat nyt kaiken tukemme, että asiat saadaan kuntoon mahdollisimman pian, Holmqvist sanoo.

Attendo teki helmikuussa Telkänsiivessä sisäiset auditoinnit lääkelupien ja muun toiminnan osalta. Kevään aikana on tarkennettu kirjauskäytäntöjä, tehtävänkuvia ja työvuorosuunnittelua. Telkänsiipeen on rekrytoitu sosionomi ja kaksi fysioterapeuttia sekä uusi johtaja, joka aloittaa toukokuussa. Hoivakodissa on nyt myös kaksi tiiminvetäjää, jotka ovat valmiita ottamaan vastuuta myös hoivakodin johtajan tehtävistä tämän poissa ollessa. Hoivakodin tiloja muutetaan viihtyisämmiksi ja kodinomaisemmiksi.

– Yksi Attendon muutosmatkan ydinasioista on sadan prosentin vastuu asioista, joista tulee tietoiseksi. Attendo Telkänsiiven tapahtumat osoittavat, mitä voi tapahtua, kun näin ei toimita. Tämä on myös itsetutkiskelun paikka, Holmqvist sanoo.

