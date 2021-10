Selvitys: Merkitykselliset ICT-projektit onnistuvat parhaiten

Aihe on sikäli ajankohtainen, että suuri osa maamme julkisista ja yksityisistä organisaatioista käyvät läpi valtavaa digitransformaatiota. Nämä kansalaisiakin suuresti koskettavat muutokset toteutetaan projekteina. Tekemämme selvitys valaisee työn merkityksellisyyden kontekstissa, miksi osa runsaasti julkisuuttakin saaneista ICT-projekteista onnistuu ja osa epäonnistuu.



Kyselyymme vastanneista ICT-projektiammattilaisista peräti 91 % oli sitä mieltä, että merkitykselliset projektit onnistuvat paremmin.

ICT-projektien onnistumisen edellytyksiä parantava merkitys syntyy hyvin pienistä asioista



Selvityksemme mukaan suurimmat merkityksellisyyden kokemukseen vaikuttavat erot onnistuneiden ja epäonnistuneiden projektien välillä olivat ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, hyvässä yhteishengessä ja työn arvostuksessa.

Vuorovaikutus- ja tunnetaitovalmentaja Mikko Parikan mukaan projektijohtajan yksi tärkeimmistä taidoista onkin tunnetaidot: ”Tunnetaitava projektijohtaja on hyvä kommunikaattori ja hän saa ihmiset tuntemaan itsensä arvostetuiksi. Yksilön tasolla projektin menestyksen määrittää suurelta osin juuri tunnekokemus".



Aina ICT-projektien tavoitteet eivät ole selviä, ja tämä epäselvyys aiheuttaa myös epäonnistumisia. "Projektilla tavoitellut hyödyt ovat selvät." olikin lähes kaikkien vastaajien mielestä tärkein yksittäinen kriteeri projektin onnistumiselle. Vastaajat kertoivat myös mm., että epäselvä päämäärä ei motivoi, kun taas projektin tärkeyden ymmärtäminen parantaa sitoutumista.



Organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaan mukaan projektityössä työn merkityksellisyyttä olisikin oiva mahdollisuus sanoittaa ja tuoda näkyväksi, sillä projekteilla ainakin pitäisi olla selkeä päämäärä. "Motivaatio ja merkityksellisyyden kokemus on ihmismielen polttoainetta. Kun tietää miksi asioita tehdään, on helpompi löytää vastauksia myös muihin onnistumista edellyttäviin kysymyksiin kuten kuka, mitä, miten ja milloin.”



”Toisin kun yleisesti ajatellaan, merkityksellisyyden kokemus ei vaadi välttämättä mitään suurempaa yhteistä hyvää tai yksittäistä missiota, vaan projektityön merkityksellisyys on monen tekijän summa. Selvityksemmekin osoitti, että merkityksellisyyden kokemukseen vaikuttavat hyvinkin pienet asiat” summaa Mikko Saastamoinen, Kumuran toimitusjohtaja.