Selvitys: Musiikin tohtoreiden työmarkkina-asema ja tyytyväisyys työtilanteeseen ovat parantuneet

Emilie Gardberg Taideyliopiston Sibelius-Akatemian dekaaniksi 17.11.2020 12:19:29 EET | Tiedote

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian dekaaniksi valittiin Master of Arts Emilie Gardberg. Suomen Lontoon-instituutin johtajana työskentelevällä Gardbergilla on monipuolinen kokemus erilaisista taide- ja kulttuurialan johtotehtävistä. – Taideyliopiston Sibelius-Akatemia on kansainvälisesti erittäin arvostettu. Sen tulokset näkyvät kauas maamme rajojen ulkopuolelle. Sibelius-Akatemialla on mahdollisuus ainutlaatuiseen yhteistyöhön ja alan dynaamiseen kehittämiseen. Dekaanina haluan erityisesti korostaa taiteen yhteiskunnallista merkitystä sekä yliopistoyhteisön inspiroivaa toimintakulttuuria, Gardberg toteaa. Emilie Gardberg on työskennellyt Suomen Lontoon-instituutissa vuodesta 2018. Sitä ennen hän on toiminut muun muassa Turun musiikkijuhlien toiminnanjohtajana ja Turun filharmonisen orkesterin intendenttinä. Hän on myös opettanut taidehallintoa ja johtamista vierailevana luennoitsijana useissa korkeakouluissa. Dekaanin tehtävänä on johtaa Sibelius-Akatemiaa osana Taideyliopistoa. Kokona