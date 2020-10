Seminaari Hyvinkään historiasta kaupungintalolla

Hyvinkään kaupunginmuseo järjestää Hyvinkään historian pro gradu -esitelmätilaisuuden Hyvinkään kaupungin-talolla 17.10.2020, jossa esitellään uusinta uutta Hyvinkään historian saralla. Vuosina 2019–2020 on valmistunut kolme uutta pro gradu -tutkimusta Hyvinkään historiasta, joita tulevat esittelemään tilaisuuteen nuoret tutkijat. Tutkimusten aiheet nostavat esiin sekä maatalousyhteiskunnan että teollisuusyhteiskunnan jännitteitä ja villateh-taan tuotantoa. Tilaisuus on kaikille avoin, mutta paikkoja on rajoitetusti.

Villatehtaan ammattiosaston naisosasto lippuineen 1900-luvun alussa.

6.10.2020

Hyvinkään historia – Pro gradu -tutkimukset 2020 Aika: 17.10.2020 klo 12-14 Paikka: Hyvinkään kaupungintalo, Kankurinkatu 4-6, Villatehdas

Seminaarin ohjelma: 12:00 – 12:30 FM Aino-Kaisa Ahponen: Isojako Hyvinkäällä 1700-1800-lukujen vaihteessa Pro gradu -tutkielma käsittelee Hyvinkäällä 1700- ja 1800-lukujen vaihteessa toteutettua maanjakouudistusta eli isojakoa, jossa aiemmin yhteisessä käytössä olleet maa-alueet jaettiin talonpoikien kesken. Uudistuksen suurien linjojen lisäksi tarkastelussa on erityisesti rajariidat, metsät sekä uudistuksen myötä syntyneet uudistilat. Tutkimus valottaa Hyvinkään historian varhaisempia vaiheita, joita ei aiemmin ole tutkittu yksityiskohtaisesti. 12:40 – 13:10 HuK Inka Tuominen: Väärin lakkoiltu? Hyvinkään villatehtaan työväki, etupäässä naiset, menivät lakkoon talvella 1901, kun palkkoja laskettiin. Lakko herätti vilkasta keskustelua ajan sanomalehdissä. Lakkoilijoiden motiiveja, sukupuolta, ulkonäköä, käytöstä ja saamaa palkkaa ruodittiin eri näkökulmista. Miksi lakkoilevat naiset herättivät niin paljon kritiikkiä? 13:20-13:50 Jenniina Paaso: Matkahuopa – menestystuote! Villayhtymän ja Hyvillan matkahuovat villasta vientiin Historiallisessa tapaustutkimuksessa tutkimuksen kohteena olivat Villayhtymän ja Hyvillan aikaiset matkahuovat. Aineisto kerättiin Hyvinkään kaupunginmuseon Valvillan tehdasmuseon arkistosta. Tutkimus käsittelee matkahuopien materiaalia, valmistusprosessia, suunnittelua, suunnittelijoita, käyttötarkoitusta sekä yhteyttä yhteiskuntaan ja ulkomaille.

