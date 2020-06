Senaatintorin kesä aukeaa

Kulinaristinen keidas tarjoilee makuelämyksiä ja urbaania siirtolapuutarhatunnelmaa. Senaatintorin kesä -jättiterassialue aukeaa keskiviikkona 1. heinäkuuta. Helsingin pääaukiolla, Senaatintorilla, voi elokuun loppuun asti nauttia helsinkiläisten laaturavintoloiden makuelämyksiä urbaanissa siirtolapuutarhatunnelmassa. Kyseessä on ainutlaatuinen kokeilu, ja siitä toivotaan piristysruisketta koko koronasta toipuvan kaupunkikeskustan elävöittämiseen.

– Kaupungit ovat kohtaamispaikkoja ja korona-aikana tarvitaan uusia turvallisia tiloja, missä tavata. Senaatintorin terassikokeilu ei palvele ainoastaan sinne sijoittuvia yrityksiä ja helsinkiläisiä, vaan toimii toivottavasti piristysruiskeena koko kaupungin keskustalle, yrittäjille, kotimaanmatkailulle ja myös pikkuhiljaa vapautuvalle kansainväliselle matkailulle, sanoo pormestari Jan Vapaavuori.



Senaatintorin kesäterassin muodostavat 16 helsinkiläistä laaturavintolaa, jotka tarjoavat monipuolisia makuelämyksiä paikallisille ja kaupungissa vieraileville. Kattaukseen kuuluu virkistäviä aamiaisia, kesäisiä lounaita, pizzaa, silakkaa, tapaksia, fine diningia, premiumhodareita, cocktaileja ja paikallisia pienpanimo-oluita.



Turvallisuus ja alueen kulttuurihistoriallinen arvo ovat olleet terassialueen suunnittelun keskiössä. Senaatintorin kesän tilallinen konsepti, urbaani siirtolapuutarha, on suunnittelija Linda Bergrothin käsialaa. Käytännön pohja suunnittelutyöhön piirtyi esiin Senaatintorin kiveyksen ruudukosta, ns. gridistä. Siirtolapuutarha-ideaan johdattivat myös Tuomaan Markkinoilta tutut mökit, joita on hyödynnetty tässäkin.



– Viime viikolla torille saapui 78 000 litraa multaa ja yli 3000 kasvia. Siirtolapuutarhan istutushommat tehtiin todella helteisissä tunnelmissa. Mutta ihanalta näyttää, iloitsee Senaatintorin kesän käytännön organisoinnista vastaavan Torikortteleiden kauppapaikkajohtaja Peggy Bauer.



Palstoja rajaamassa on noin 200 viljelylaatikkoa, joihin on istutettu erilaisia kukkia ja hyötykasveja. Kohopenkit muodostavat alueelle selkeät kulkuväylät ja ne ohjaavat turvallista asiakaskiertoa. Istutusten avulla pöytäryhmät saadaan rajattua turvavälein, viihtyisyyttä unohtamatta.



Yksi tärkeä tunnelmanluoja terassilla on tietysti ohjelma. Terassilla tulee kesän mittaan esiintymään yllätyksellinen joukko helsinkiläisiä dj:tä johdatellen terassikansaa moninaisiin musiikillisiin maailmoihin. Musiikkitarjontaa täydentävät tunnelmalliset kevytlive-esitykset sekä pienet taide- ja puheohjelmamakupalat. Ohjelmaa on rakennettu perheen pienimmätkin huomioiden.



– Senaatintorin terassiohjelma on kepeä kuin vieno kesätuuli ja samalla mielenkiintoinen tuulahdus kaupungin moninaisuutta – aivan kuin Helsingin yö pienoiskoossa, kuvailee Helsingin kaupungin tuore yöluotsi Salla Vallius, joka vetää Senaatintorin kesän ohjelmatyöryhmää.







Senaatintorin kesä:

Avoinna joka päivä 1.7.-30.8. klo 9-23 (anniskelu päättyy klo 22)

16 ravintola-alan toimijaa

4 pop up -paikkaa

480 asiakaspaikkaa

16 vessaa

12 käsienpesupistettä

#senaatintorinkesä



Senaatintorilla mukana olevat ravintolat:

Bites Burgers

Bricco Wine Bar

Bryggeri Helsinki

Bakery-Eatery Levain

Ravintola Loop

Muru & Pastis

Paisano

Bar Runar

Ravintola Sea Horse

Skiffer x Seksico Tacos

Sofia Helsinki

Ravintola Sunn

Dogs & Bubbles by Valkoinen Sali

Pizzeria Via Tribunali & SALAKAPAKKA by Son of a Punch

W30

Yes Yes Yes



Senaatintorin kesän turvallisuus:

- Koko terassialueen suunnittelu perustuu valtakunnallisiin koronalinjauksiin

- Alueen tilankäytössä on tarkkaan mietitty turvavälit, asiakaspaikkojen määrä, kulkusuunnat, pöytien ja myyntipisteiden asettelu jne.

- Alueella on selkeät opasteet, joissa on turvallisuusohjeita, kulkusuunnat jne.

- Alueella on käsienpesupisteitä (juokseva vesi)

- Alueella on riittävä määrä vessoja, joissa hygienia on erityisesti huomioitu (siivous, kulkusuunnat, käsienpesumahdollisuus)

- Alueella on tehostettu valvonta