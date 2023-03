Senaatintorin kesäterassille ei saatu toteuttajaa

Helsingin Kaupunkitilat Oy









Helsingin Kaupunkitilat Oy (ent. Helsingin Leijona Oy ja Tukkutori) on Helsingin kaupungin kokonaan omistama yhtiö, jonka toimialana on vuokraamiensa tilojen ja alueiden kehittäminen. Yhtiön tehtävänä on kasvattaa Helsingin profiilia vetovoimaisemmaksi ja kilpailukykyisemmäksi kaupungiksi kehittämällä mm. Helsingin kaupunki- ja ruokakulttuuria ja tori- ja kauppahallitoimintaa.