Seniorikeskusten ja palvelutalojen asukkaita voi tavata ulkona

Itäkeskuksen ja Kannelmäen peruskoulun oppilaita ja henkilökuntaa karanteeniin koronavirusaltistuksen vuoksi 18.5.2020

Itäkeskuksen peruskoulussa on asetettu yksi oppilas ja kaksi koulun henkilökuntaan kuuluvaa kotikaranteeniin kahdeksi viikoksi koronavirusaltistuksen vuoksi. Kannelmäen peruskoulussa on puolestaan asetettu 14 oppilasta ja neljä koulun henkilökuntaan kuuluvaa kotikaranteeniin. Molempien koulujen oppilaiden huoltajat ja koulun henkilökunta ovat saaneet tiedon altistuksesta. Sosiaali- ja terveystoimen Epidemiologinen toiminta on yhteydessä kotikaranteeniin asetettaviin ja heidän perheisiinsä. Lähiopetus jatkuu näissä kouluissa maanantaina 18. toukokuuta ja kaikki muut oppilaat, paitsi nyt karanteeniin asetut, tulevat normaalisti kouluun. Kotikaranteeniin määrättyjen tulee pysytellä kotona, eikä olla kontaktissa kodin ulkopuolisten ihmisten kanssa. Karanteenin aikana oppilaat opiskelevat muun muassa etäyhteyksien välityksellä. Altistuneiden perheenjäsenet eivät ole karanteenissa, koska he eivät ole olleet lähikontaktissa koronavirukseen sairastuneeseen. He voivat elää ja liikkua normaalist