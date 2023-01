Senioriliitto haluaa tulevalla hallituskaudella kaikenikäisille hyvän Suomen

”Me seniorit haluamme rakentaa kaikenikäisille hyvää Suomea, jossa nuorempienkin on hyvä ikääntyä”, toteaa senioriliiton puheenjohtaja Anneli Taina.

Senioriliitosta korostetaan, että jokaisella meistä on oma tärkeä tehtävämme ja paikkamme yhteiskunnassa. ”Meille senioreille on kertynyt paljon hiljaista tietoa, jota yhteiskunta voi hyödyntää paremmin. Me seniorikansalaiset olemme eläkkeellä töistä, mutta me emme ole eläkkeellä elämästä ja yhteiskunnasta.”, muistuttaa puheenjohtaja Taina.

Eduskuntavaalitavoitteiden keskiössä on ikäystävällinen ja ikääntyneiden oikeuksia kunnioittava yhteiskunta. Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n yhteisen Huomisen kynnyksellä -tutkimuksen mukaan 71 % 55–84-vuotiaista kokee, että yhteiskunnassa on paljon ikään perustuvaa syrjintää. Lisäksi enemmistö tutkimukseen vastanneista kokee, että ikääntyneitä kohdellaan nykyisin toisen luokan kansalaisina. Ikävaikutusten arviointi onkin otettava kiinteäksi osaksi julkisen hallinnon suunnittelua ja palveluiden toteuttamista sekä rakentamista.

”Ikäsyrjinnän lisääntyminen on toisaalta huolestuttavaa ja toisaalta taas kummallista, kun tiedämme, millä vauhdilla Suomi ja koko Eurooppa ikääntyy lähivuosina”, pohtii Taina.

Tavoitteitamme eduskuntavaalikaudelle 2023–2027 ovat muun muassa seuraavat: