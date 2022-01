Seppo Välinen jatkaa Vaasan kaupunginteatterin teatterinjohtajana

”Välisen toimintakaudesta on kulunut noin 1,5 vuotta pandemia-ajan poikkeusolosuhteissa. Haasteiden keskellä hän on pystynyt luomaan Vaasan kaupunginteatterille laadukasta ohjelmistoa. Välisellä on selvä visio teatteritoiminnan kehittämisestä ja hän tekee toiminnallaan Vaasan kaupunginteatteria tunnetuksi koko maassa. Toivon, että tulevat vuodet mahdollistavat normaalin toiminnan Vaasan kaupunginteatterissa. Olen iloinen saadessani jatkaa yhteistyötä Seppo Välisen kanssa", toteaa sivistystoimen johtaja Christina Knookala.

”Olen johtanut Vaasan kaupunginteatteria historiallisesti ajassa, jolloin teatteria on tehty täysin uusilla toimintamalleilla pandemian suljettua meiltä ovet. Olen äärimmäisen iloinen saadessani työskennellä jatkossakin Vaasan kaupunginteatterissa ja Vaasan kaupungin vahvassa sivistystoimessa sekä kehittää näin kaupunkimme taidetta. Tuntuu hyvältä jatkaa työtä teatterimme vahvan ammattitiimin kanssa ja luoda katsojillemme puhuttelevaa teatteritaidetta. Nautin jokaisesta työpäivästä tässä maamme parhaassa teatterissa!” iloitsee teatterijohtaja Seppo Välinen.

Teatteritaiteen maisteri Seppo Välinen valittiin kulttuuri- ja liikuntalautakunnan toimesta määräaikaiseen (3 vuotta + 2 optiovuotta) teatterinjohtajan virkaan 1.11.2019 lukien.

Vaasan kaupunginteatterin tehtävänä on tuottaa taiteellisesti korkeatasoisia ja monipuolisia teatteriesityksiä, jotka herättävät katsojissa elämyksiä ja kiinnostusta teatteria kohtaan. Teatterin toimintaa ohjaa työ ammattiteatterina ja taidelaitoksena. Teatterinjohtaja toimii teatterin tulosaluejohtajana ja vastaa teatterin ohjelmistosuunnittelusta, sekä teatterin resurssien käytöstä. Teatterinjohtajan keskeisiä tehtäviä ovat ohjelmistosuunnittelun ja taiteelliseen työhön osallistumisen lisäksi teatterin toiminnallisen tason ylläpitäminen ja toiminnan kehittäminen.