Seurasaaren ulkomuseon kesämökiksi 44 ehdokasta – mökki valitaan alkuvuodesta 2022

Ensimmäisenä museona Suomessa Seurasaaren ulkomuseossa esitellään tulevaisuudessa suomalaista mökkeilykulttuuria pysyvästi. Mökkipihapiiri alkaa rakentua päämökin ympärille. Mökin löytämiseksi Suomen kansallismuseo aloitti avoimen haun. Museo vastaanotti mökkihakemuksia verkossa, kirjeitse ja sähköpostitse juhannuksesta lokakuun alkuun asti.



Suomen kansallismuseon ja Museoviraston asiantuntijat käyvät hakemukset huolellisesti läpi ja perehtyvät ehdokkaisiin niin museologisesta ja kuin rakennusteknisestä näkökulmasta.



“Seurasaareen mökin valinnassa kokonaisuus ratkaisee, mutta toki hienona lisänä rakennuksen värikkäällä historiallakin on merkitystä”, Seurasaaren ulkomuseon intendentti Mikko Teräsvirta Suomen kansallismuseosta kiteyttää.



Tarjottujen mökkien joukosta valitaan muutama parhaiten tarkoitusta vastaava ehdokas, joita asiantuntijat käyvät katsomassa paikan päällä kevääseen mennessä. Seurasaaren ulkomuseoon tuleva mökki valitaan alkuvuodesta 2022. Seurasaareen se siirretään keväällä 2024. Seurasaaren ulkomuseon suomalaista kesämökkikulttuuria esittelevä kokonaisuus avautuu näillä suunnitelmin vuonna 2026. Edellisen kerran ulkomuseoon on tuotu rakennuskokonaisuus yli 40 vuotta sitten.



Suomen kansallismuseon kohteisiin kuuluva Seurasaaren ulkomuseo esittelee suomalaista rakennus- ja asumiskulttuuria 1600-luvulta 1900-luvulle. Museoalueen 88 rakennusta on tuotu Helsinkiin eri puolilta Suomea.

Kandidaatteja ympäri maata



Museolle tarjottiin eri kokoisia mökkejä ympäri maata, aina Uudenmaan etelärannikolta Taivalkoskelle saakka. 1950-luvun ja 1980-luvun välillä rakennetut mökit ovat olleet usein käytössä aivan viime vuosiin – osa kesäkäytössä; osa ympärivuotisesti. Osa mökeistä on paikalleen rakennettuja nikkarityön taidonnäytteitä; osa hankittu valmiina mökkipaketteina.



Useampi museota lähestynyt kertoi mökkinsä olevan ennen pitkää väistymässä uuden, paremmin käyttäjiensä tarpeita vastaavan tieltä. Jotkut kertoivat kynnyksen mökin purkamiselle olevan suuri. Mökin uusi elämä Seurasaaren ulkomuseon rakennuksena tuntuisi lohdulliselta ja hienoltakin. Mökkiään Seurasaareen tarjoavat näkivät niiden edustavan lähes aina tyypillistä suomalaista kesämökkiä.



”Arvostamme mökkien tarjoajien meille jakamia tarinoita mökkeilystä, mökillä koetusta elämästä ja mökin vaiheista. Näiden muistojen perusteella huomaa sen, että mökit ovat olleet käyttäjilleen jo useammassa sukupolvessa hyvin tärkeitä paikkoja”, Teräsvirta kertoo.



Seurasaaren ulkomuseon kesämökkihanke verkossa: https://www.kansallismuseo.fi/fi/seurasaarenulkomuseo/seurasaaren-kesamokki

Lisätiedot

intendentti Mikko Teräsvirta, mikko.terasvirta@kansallismuseo.fi, p. 0295 33 6374

viestintäasiantuntija Sanna Paakkanen, sanna.paakkanen@kansallismuseo.fi, p. 0295 33 6200