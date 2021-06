Seurasaaren ulkomuseoon etsitään nyt kesämökkiä

Jaa

Suomalainen mökkeilykulttuuri on elävää kulttuuriperintöä, johon suomalaisilla on tärkeä suhde. Vuodesta 2026 alkaen suomalainen mökkikulttuuri on osa Suomen kansallismuseon kohteisiin kuuluvaa Seurasaaren ulkomuseota. Mökkirakennusta etsitään avoimella haulla kesän ja syksyn aikana.

Olisiko sinun kesämökkisi sopiva Suomen kansallismuseon kokoelmiin ja esille Seurasaaren ulkomuseoon? Kuva: Museovirasto

Seurasaaren ulkomuseo kattaa kolmanneksen kansanpuistoksi 1880-luvulla perustetun Seurasaaren pinta-alasta. Museoalueen 88 rakennusta on tuotu Helsinkiin eri puolilta Suomea, ja ne edustavat suomalaista rakennus- ja asumiskulttuuria 1600-luvulta 1900-luvulle. Kaunis ulkoilusaari houkuttelee nauttimaan miljööstä ja luonnonrauhasta. Kesämökin myötä ulkomuseo esittelee suomalaista mökkeilykulttuuria ensimmäisenä museona Suomessa pysyvän kesämökin ja pihapiirin myötä. Seurasaaressa sijaitsevaan Suomen suurimpaan ulkomuseoon tuodaan uusi rakennuskokonaisuus 40 vuoden tauon jälkeen. Liki jokaisella suomalaisella on kokemus mökkeilystä – oli kyse omasta, suvun tai ystävän mökistä – ja se on elävää kulttuuriperintöä, johon suomalaisilla on lämmin suhde. Pandemian aikana mökkeilyn suosio on kasvanut entisestään. ”Ajankohta tämän ilmiön tallentamiseen ja esittämiseen museokontekstissa tuskin voisi olla oikeampi. Meitä lämmittää erityisesti myös ajatus saada esitellä kesämökkikulttuuria kaupunkilaisille ja matkailijoille, jotka vaikkapa lomallaan eivät ehdi maaseudulle tai mökki-Suomeen”, Seurasaaren ulkomuseon intendentti Mikko Teräsvirta Suomen kansallismuseosta kertoo.



Kesämökin haku käynnistyy Suomalaista mökkeilyä esittelevä kokonaisuus, mökkipihapiiri rakennuksineen, on tarkoitus avata yleisölle vuonna 2026. Seurasaaren kesämökkiä etsitään nyt avoimella haulla. Mökki valitaan syksyllä 2021, jotta kaavoittaminen päästään aloittamaan loppuvuodesta. Mökki siirretään Seurasaareen keväällä 2024 ja liitetään samalla osaksi museon rakennuskokoelmaa. Seurasaareen etsitään tavallista suomalaista kesämökkiä, joka on vapaa-ajanasunnoksi sodan jälkeen rakennettu, ja ollut käytössä aivan viime vuosiin asti. ”Meitä kiinnostaa käytössä ollut ja aikaa sekä elämää nähnyt mökki. Rakentamisen tavalla ei ole merkitystä, mutta mökki saa kantaa mukanaan tarinoita ja muistoja ajalta, jolloin se on ollut käytössä. Mökki voi olla esimerkiksi jostakin syystä tarpeettomaksi jäänyt, uuden mökin alta väistyvä, ja sille olisi nyt luvassa uusi elämä ulkomuseossa. Mökin tunnelma ja sen tarinat siirtyisivät siirron mukana museokävijöiden iloksi ja inspiraation lähteeksi rantatontille Seurasaareen”, Teräsvirta kuvailee. Hakemuksia toivotaan verkkolomakkeella, postitse ja meilitse 1.10.2021 asti.



Lisätietoa Seurasaaren ulkomuseon verkkosivulta: https://www.kansallismuseo.fi/fi/seurasaarenulkomuseo/seurasaaren-kesamokki Lisätiedot

intendentti Mikko Teräsvirta, mikko.terasvirta@kansallismuseo.fi, puh. 0295 33 6374

viestintäsuunnittelija Sanna Paakkanen, sanna.paakkanen@kansallismuseo.fi, puh. 0295 33 6200 (16.7. asti, ja 12.8. alkaen)



SEURASAAREN ULKOMUSEO

Seurasaari, 00250 Helsinki

Avoinna 31.8. asti ma–su klo 11–17, 1.–15.9. ma–pe klo 9–15, la–su klo 11–17

www.kansallismuseo.fi/fi/seurasaarenulkomuseo

Kuvat Olisiko sinun kesämökkisi sopiva Suomen kansallismuseon kokoelmiin ja esille Seurasaaren ulkomuseoon? Kuva: Museovirasto Lataa Kesämökkeily ja suomalainen mökkikulttuuri on kulttuuriperintöä, jota elämme koko ajan ja johon meillä on lämmin suhde. Kuva: Museovirasto Lataa Seurasaaren ulkomuseon kesämökkikokonaisuuteen tulee myös muita mökkipihapiirin rakennuksia, kuten sauna. Kuva: Museovirasto Lataa