Shelley Readin menestysromaani Minne virta kuljettaa on rakkauskirje luonnolle ja ylistys äidinrakkaudelle – kirjailija haastateltavissa Helsingissä 7.–8.6.

Amerikkalaisen Shelley Readin Minne virta kuljettaa -esikoisromaanin oikeudet on myyty peräti 29 maahan. Teos on vavahduttava kuvaus naisten ja alkuperäiskansojen kaltoinkohtelusta ja sydämen särkevä, vangitseva kertomus nuoren naisen sinnikkyydestä – kaikista niistä suunnista, joita elämä voi ottaa. Shelley Readilla on ehkä hieman yllättäen Suomi-kontakti! Kirjailija saapuu tänne taas kesäkuun alussa ja on myös haastateltavissa Helsingissä 7.–8.6.

Colorado 1948. Victoria asuu sukunsa persikkatilalla Iolan pikkukaupungissa. Hän on 17-vuotias ja perheensä ainut nainen synkkämielisten miesten joukossa. Eräänä päivänä hän törmää alkuperäiskansaan kuuluvaan Wilsoniin, jolla on salaperäinen menneisyys ja pilkettä silmäkulmassa. Ennakkoluuloiset kyläläiset eivät katso nuorta rakkautta hyvällä. Kun Wilson katoaa, Victorialla joutuu tekemään siihenastisen elämänsä vaikeimman päätöksen. Hän jättää kotinsa ja pakenee vuorille. Shelley Read asuu Kalliovuorilla Yhdysvalloissa. Hän on opettanut kirjoittamista ja ympäristötieteitä lähes 30 vuoden ajan ja perustanut Coloradon yliopistoon ympäristötieteiden ja kestävän kehityksen maisteriohjelman. Minne virta kuljettaa on hänen esikoisromaaninsa. Minne virta kuljettaa ilmestyy 1.6.2023. Shelley Read vierailee Helsingissä 7.–8.6.2023. Haastattelupyynnöt, pdf-vedokset ja arvostelukappaleet: jenni.heiti@otava.fi

