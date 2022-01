Sibafest – Recovery Tour tuo livemusiikkia pandemia-aikaan kahdenkymmenen opiskelijakonsertin voimin

Esiintyminen on tärkeä osa Sibelius-Akatemian opiskelijoiden opintoja, ja akatemia järjestää yli 700 konserttia vuodessa. Pandemian aikana live-esiintymiset vaihtuivat verkkokonserteiksi, mutta rajoitusten mahdollistaessa opiskelijat ja yleisöt kohtaavat taas elävän musiikin parissa.

Konsertteja neljässä kaupungissa

Aiemmin noin viikon mittaisena festivaalina tunnettu Sibafest vie kevään 2022 ajan musiikin iloa kiertuemuodossa kaikille niille paikkakunnille, joissa Sibelius-Akatemia toimii. Kiertueen aloittaa jo perinteeksi muodostunut Sibafestin lastenkonsertti 17.1. Musiikkikasvatuksen opiskelijoiden Ötökkäpartio esiintyy alle kouluikäisille lapsille suunnatussa verkkokonsertissa Soili Perkiön ja Elisa Seppäsen ohjaamana. Musiikkitalossa kuvattava konsertti on katsottavissa maksutta Taideyliopiston Youtube-kanavalla.

Helmikuun 5. päivä Sibelius-Akatemian sinfoniaorkesteri esiintyy professori Sakari Oramon johtamana Musiikkitalossa. Konsertin ohjelma kertoo uudesta alusta Gershwinin, Brahmsin ja Sibeliuksen sävellyksin. Toukokuussa Sibelius-viulukilpailuun tähtäävä viulisti Adrian Ibañez-Resjan esiintyy konsertin solistina.

”Pandemia on opettanut opiskelijoille ja meille työntekijöillekin, kuinka tärkeää läsnäolo, yhdessä tekeminen ja elävä musiikki on. Odotamme innolla paluuta aikaan, jolloin voimme jälleen olla iso sinfoniaorkesteri, sillä meidän nuorissa on voimaa,” Sibelius-Akatemian orkesteritoiminnan suunnittelija Márta Schmidt sanoo.

Kolmisointu-jazzklubi valtaa Järvenpää-talon torstai-iltaisin 17.2., 7.4. ja 5.5. Klubi-illoissa esiintyvät Sibelius-Akatemian jazzopiskelijat opettajiensa johdolla. Esitykset toteutetaan yhteistyössä Järvenpään kaupungin kanssa.

Soikoon! – Sävellysopiskelijoiden uusia teoksia defunensemblelle -konsertissa kuullaan uusia nykymusiikkiteoksia viideltä sävellysopiskelijalta. Teosten teemat liittyvät pandemian jälkeiseen aikaan, jossa rajoitukset väistyvät, on lisää vapautta ja mahdollisuuksia, mutta toisaalta kulttuuri on haavoittuvammassa asemassa kuin pitkään aikaan. Konsertti järjestetään Musiikkitalossa 30.3.

Sibelius-Akatemian NYKY Ensemble ja Kekäläinen & Company esittävät Sanna Kekäläisen näyttämöteoksen If I Would Lose My Voice ja valikoiman Salvatore Sciarrinon kamarimusiikkiteoksia Musiikkitalossa 27.–28.4. Esitys havainnoi ihmisen vaikutusta maapallon muutokseen ja tarjoaa näkemyksen siihen, kuinka ihmisen toiminta on muuttamassa luontoa enemmän kuin koskaan aiemmin.

Kiertueen konsertteja kuullaan kevään aikana myös Seinäjoella ja Kuopiossa. Ohjelmatiedot julkaistaan alkuvuodesta.

Historian yhdeksäs Sibafest

Yhdeksättä kertaa järjestettävä Sibafest on Taideyliopiston Sibelius-Akatemian joka toinen vuosi järjestettävä päätapahtuma, joka esittelee Sibelius-Akatemian kansainvälisesti korkeatasoista konserttitoimintaa. Sibafestin lavoille nousevat Sibelius-Akatemian opiskelijat ja opettajat. Edellinen vuonna 2020 järjestetty Sibafest keräsi yhteensä yli 8 000 kuulijaa.

Lipunmyynti alkaa 5.1.

Ensimmäisten konserttien lipunmyynti alkaa 5.1.2022 klo 9. Loput kiertueen konserteista tulevat myyntiin yksitellen.

Liput 18–36 € Ticketmasterilta ja 15–35 € Musiikkitalosta. Jazzklubin liput myy lippu.fi.

Kiertuepaikat

Helsinki: Helsingin Musiikkitalo, Sibelius-Akatemian R-talo

Järvenpää: Järvenpää-talo

Seinäjoki: Kalevan Navetta

Kuopio: Kuopion Musiikkikeskus

Seuraamme koronarajoituksia

Etelä-Suomen aluehallintoviraston antamaan määräykseen perustuen Taideyliopiston tapahtumat on peruttu yleisöltä 17.1.2022 saakka. Seuraamme AVI:n ohjeistuksia ja konsertteja tullaan järjestämään livenä terveysturvallisesti heti, kun se on mahdollista. Ajantasaisen tiedon rajoituksista löydät Turvallisesti tapahtumissa -sivustoltamme.