Siirtyminen uusiin vyöhykkeisiin on edennyt suunnitelmien mukaan

Uusien vyöhykkeiden käyttöönotto on sujunut lauantaina 27.4. suunnitellusti. Siirtyminen uuteen aikaan alkoi aamuvarhaisella ja nyt näyttää jo varsin hyvältä. HSL-sovellus, Reittiopas, kortinlukijat, kuljettajan lipunmyyntilaitteet sekä pienet kertalippuautomaatit siirtyivät uusiin vyöhykkeisiin klo 4.30.

Jo ennakkoon oli tiedossa, että aivan kaikki kortinlukijat eivät päivity heti klo 4.30, joten vielä tänään liikenteessä on ollut yksittäisiä lukijoita vanhoilla vyöhykkeillä, mutta nyt jo likipitäen kaikki lukijat myyvät lippuja uusille vyöhykkeille.

Kortinlukijalta arvo- tai lisävyöhykelippua ostettaessa valitaan kaikki ne kirjaimet eli vyöhykkeet, joiden kautta matka kulkee. Sen jälkeen lippu maksetaan näyttämällä HSL-korttia lukijalle. Lisävyöhykelippu on edullinen tapa laajentaa kausilipun matkustusaluetta, sillä lukija veloittaa vain lisävyöhykelipun hinnan. Esimerkiksi jos kortilla on voimassa oleva AB-kausilippu, matka lentokentälle C-vyöhykkeelle maksaa 2,50 euroa.

HSL-sovelluksella on ostettu ensimmäisenä vyöhykepäivänä tavanomaista lauantaita enemmän lippuja: puoleen päivään mennessä lippuja on myyty yli 17 000. Arvolippuja on ostettu 19 000 ja kertalippujakin 3 000. Myös uusi 70 vuotta täyttäneiden lippu on ollut suosittu heti ensimmäisenä päivänä: niitä on myyty kolmen ensimmäisen käyttötunnin aikana klo 9–12 noin 1 700.

Lipunmyyntijärjestelmien päivittäminen uusiin vyöhykkeisiin päättyy suunnitellusti lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Sunnuntaina HSL-kortteja voi ladata ja lippuja uusille vyöhykkeille ostaa kaikista myyntipisteistä ja automaateista.