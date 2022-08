Sijoita kuin nainen! – miksi naiset menestyvät sijoittajina miehiä paremmin?

Vaikka naissijoittajia on koko ajan enemmän, on naisilla kuitenkin vielä selvä vähemmistö osakkeista ja omistusten arvosta. Tutkimuksien mukaan naiset ovat kuitenkin sijoittajina menestyvämpiä kuin miehet.Millaisia naiset sitten ovat sijoittajina ja miksi he menestyvät?

Vaikka naiset sijoittavat koko ajan enemmän, on naissijoittajia yhä selkeästi miehiä vähemmän. Euroclear Finlandin tilastojen mukaan naiset omistavat yhden kolmasosan osakkeita miehiin verrattuna ja omistusten arvosta viides osa on naisilla. ”Naisten ja miesten sijoitusvarallisuuden koko heijastaa varmasti lasikattoa naisten lompakossa eli esimerkiksi tuloeroja ja erilaista urakehitystä”, sanoo Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto. Kivipelto rohkaisee naisia sijoittamaan entistä rohkeammin. Tutkimuksien mukaan naiset ovat sijoittajina menestyvämpiä kuin miehet. Nainen markkinoilla muistuttaa usein enemmän ammattisijoittajaa kuin mies. Miksi naiset sitten menestyvät sijoittajina? Tässä asiantuntijan vinkit, kuinka sijoittaa kuin nainen. 1. Pitkäjänteisyys.Naiset ovat sijoittajina miehiä keskimäärin harkitsevampia ja pitkäjänteisempiä, mikä kasvattaa tuottoja. Miehet tekevät vuoden aikana enemmän osakekauppaa ja uskovat saavansa aktiivisella toiminnalla parempaa tuottoa. Tämän vuoksi miehet menettävät tutkimusten mukaan kaupankäyntikulujen takia tuottoa vuodessa lähes prosentin enemmän kuin naiset. 2. Rahastojen hyödyntäminen. Puolet sijoitusrahastosijoittajista on naisia. Rahastojen avulla sijoituksia saa tehokkaasti hajautettua ja niiden avulla pääsee osakemarkkinoiden keskimääräiseen tuottoon. Rahasto on myös verotehokas, koska myyntivoittoja ja kotimaisia osinkoja ei rahaston sisällä veroteta. 3. Luotto ammattilaisiin. Naiset hakevat miehiä useammin tietoa ja neuvoa ammattilaisilta. Tukea voi hakea esimerkiksi sijoitussuunnitelman laatimiseen, pyytää neuvoja sopivien sijoitusvaihtoehtojen valintaan tai hakea tukea sijoitussuunnitelman seuraamiseen. 4. Vastuullisuus.Erityisesti naiset ovat kiinnostuneita vastuullisesta sijoittamisesta ja kiinnostuneita painottamaan osakeostoissaan vastuullisina pidettyjä yhtiöitä. Vastuullisuus sijoittamisessa onkin nousussa, ja elokuussa voimaan tulleen EU-sääntelyn mukaan sijoituspalveluyritysten tulee kysyä asiakkaan kestävyysmieltymykset osana annettavaa sijoitusneuvontaa.

