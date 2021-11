Sijoittajabarometri: Yksityissijoittajilta Marinin hallitukselle arvosanaksi 6+

Hallitus saa yksityissijoittajilta lainsäädäntötyöstä hieman paremman arvosanan kuin verotuksesta: verotuksessa arvosana on 6, lainsäädännöstä hallitus saa yksityissijoittajilta 6+.

Edellisen kerran asiaa kysyttiin alkuvuodesta 2019, jolloin Sipilän hallitus sai lainsäädännöstä 6 ½ ja verotuksesta 7. Yksityissijoittajien arviot hallituksen toiminnasta ovat siis heikentyneet.

“Osakesäästäjien verotukseen ei ole tullut merkittäviä muutoksia. Sipilän hallituksen linjaamaan osakesäästötilien käyttöönottoon ollaan laajasti tyytyväisiä, mutta nyt odotetaan jo mallin kehittämistä edelleen. Erityisesti toivotaan talletuskaton poistamista”, Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri kertoo.

“Poliittisten päättäjien ulostulot mahdollisista tulevista veronkorotuksista ovat saattaneet aiheuttaa epävarmuutta ja laskea mielialaa. Lisäksi valtion voimakas velkaantuminen huolestuttaa monia”, Osakesäästäjien toimitusjohtaja Victor Snellman tulkitsee tulosta.

Lähes miljoonalla suomalaisella on jo pörssiosakkeita.

Suomen Osakesäästäjien, Suomen Pörssisäätiön ja Viisas Raha -talouslehden tilaamaan kyselytutkimukseen vastasi 3 156 yksityissijoittajaa. Sijoittajabarometrin teki Tietoykkönen Oy. Tarkoitus on selvittää yksityissijoittajien sijoituskäyttäytymistä ja heidän näkemyksiään talouden ja sijoitusmarkkinoiden kehityksestä.

Suosikkiyhtiöinä Sampo, Nordea ja Fortum - kärjessä myös uusia listautujia

Tänä vuonna pörssiin on listautunut ennätysmäärä uusia yhtiöitä. Yksityissijoittajien suosikit ovat perinteisesti olleet suuria yhtiöitä, mutta nyt Sijoittajabarometrin kiinnostavimpien pörssiyhtiöiden listalle on noussut myös pienempiä uusia tulokkaita.

Suosikkiyhtiöiden kärkikolmikossa Sampo jatkaa ensimmäisellä sijalla Nordean noustessa toiselle sijalle Fortumin ohi. Neljäntenä on Nokia ja viidennellä sijalla Kone. Tänä vuonna First North -markkinapaikalle listautuneista yhtiöistä Spinnova löytyy sijalta 10., Inderes sijalta 14. ja Modulight suosikkiyhtiöiden sijalta 20.

Sijoituskohteena kiinnostavimpana toimialana pidetään finanssisektoria ja toisen sijan jakavat energia ja raaka-aineet sekä teknologiasektori.

Hyvä hallinto on yksityissijoittajalle ympäristöasioita tärkeämpi

Vastuullinen sijoittaminen kiinnostaa. Sijoittajabarometrissa kysyttiin, mikä kolmesta vastuullisuuden näkökulmasta: ympäristö, sosiaaliset asiat vai hyvä hallinto on sijoituspäätöstä tehdessä tärkein. Kärkeen nousi hyvä hallinto (40 %), toiseksi ympäristöasiat (26 %) ja kolmanneksi sosiaaliset kysymykset, esimerkiksi ihmisoikeudet (12 %).

Victor Snellman ei ole tuloksesta yllättynyt:

”Hyvä hallinto on kuitenkin tärkein perusasia. Tähän liittyy johdon luotettavuus ja omistajien kunnioittaminen. Hyvin hallinnoidussa yhtiössä ei ole korruptiota.”

Lainsäädännöllä pitää yksityissijoittajien mielestä parantaa eniten vastuullisuustietojen luotettavuutta (55 %). Toiseksi tärkein parannuskohde on vastuullisuustietojen standardointi ja vertailtavuus (48 %). Tietojen saatavuuteen ollaan tyytyväisempiä, niiden parantamista vaatii vain 29 prosenttia.

”Viherpesua eli sijoituskohteiden markkinoimista perusteettomasti ympäristöystävällisinä pelätään, ja siksi vaaditaan tietojen luotettavuutta. EU:n vastuullisen sijoittamisen edistämiseksi tarkoitetut toimet on saatava nopeasti käyttöön, jotta yksityissijoittajat saavat luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa ja voivat tehdä vastuullisia sijoituspäätöksiä”, Lounasmeri sanoo.

Miten Sijoittajabarometri tehtiin?

Tutkimuksen kohderyhmänä ovat Suomen Osakesäästäjien jäsenet sekä Suomen Pörssisäätiön sähköisen uutiskirjeen tilaajat.

Aineisto kerättiin internetin välityksellä 7.–17.10.2021. Kohderyhmälle lähetettiin sähköpostitse kutsu osallistua tutkimukseen. Kutsuja Suomen Osakesäästäjien jäsenille ja Suomen Pörssisäätiön uutiskirjeen tilaajille lähetettiin yhteensä 37 349, lisäksi lähetettiin yksi muistutus. Määräaikaan mennessä saatiin yhteensä 3 156 hyväksytysti täytettyä vastausta, eli vastausprosentiksi muodostui 8,5 prosenttia.

Sijoittajabarometrin tuloksia avataan kattavasti 4.11. ilmestyvässä Viisas Raha -talouslehdessä.

Tietoa julkaisijoista

Osakesäästäjät on valtakunnallinen sijoittajien yhteisö, jonka tarkoituksena on auttaa suomalaisia vaurastumaan. Yhteisö tarjoaa sijoittajille riippumatonta informaatiota, koulutusta ja rahanarvoisia jäsenetuja. Suomen Osakesäästäjillä jäseniä on yli 35 000.

Pörssisäätiö on vuonna 1985 perustettu puolueeton, riippumaton ja voittoa tavoittelematon asiantuntijaorganisaatio, joka edistää arvopaperisäästämistä ja arvopaperimarkkinoita.

Suomalaiselle sijoittajalle tarkoitettu Viisas Raha -talouslehti sisältää analyyseja suomalaisista ja ulkomaisista yhtiöistä sekä puolueettomia vertailuja ja asiantuntijakirjoituksia.