Sijoitusnäkemys: Osakkeet kääntyvät laskuun - euromääräiset korkopaperit sijoittajien turvasatama 

Korkokäyrä on Yhdysvalloissa käänteinen, eli lyhyet korot ovat korkeammalla kuin pitkät korot, mikä on historiallisesti ollut lähestyvän taantuman ennusmerkki. Itse asiassa korkokehitys on nyt antanut voimakkaamman signaalin taantumasta kuin mitä nähtiin ennen finanssikriisiä. Samanlaisia merkkejä taantumasta saadaan myös muun muassa globaalista metallien hintakehityksestä, yritysten uusista tilauksista ja ostopäällikköindeksistä.