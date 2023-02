Sijoitusrahastoihin 273 miljoonaa euroa uutta pääomaa – erityisesti pitkän koron rahastoihin runsaasti uusia varoja

Tammikuussa uusia pääomia sijoitettiin kaikkiin rahastoluokkiin paitsi lyhyen koron rahastoihin. Eniten uusia varoja sijoitettiin pitkän koron rahastoihin, yhteensä 271 miljoonaa euroa. Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin yhteensä 31 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin yhteensä 30 miljoonaa euroa. Osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 18 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin ainoastaan lyhyen koron rahastoista yhteensä 77 miljoonaa euroa.

milj. EUR Nettomerkinnät tammikuu 2023 Nettomerkinnät vuoden alusta Pääoma 31.01.2023 Osakerahastot 18 18 54 128 Yhdistelmärahastot 31 31 29 632 Pitkän koron rahastot 271 271 28 388 Lyhyen koron rahastot -77 -77 14 105 Vaihtoehtoiset rahastot 30 30 11 574 YHTEENSÄ 273 273 137 828

Tammikuussa keskeiset globaalit osakeindeksit nousivat. Odotuksia paremmat talousnäkymät Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Kiinassa antoivat myötätuulta osakekurssien nousulle. Rahapolitiikan odotetaan edelleen kiristyvän Yhdysvalloissa ja Euroopassa korkean inflaation selättämiseksi. Yhdysvaltain keskuspankki on kuitenkin jo ilmoittanut hidastavansa kiristyksiä, koska inflaation hidastuminen on jatkunut. Kiinassa maan talouskasvua haitanneiden koronarajoitustoimien päättymisen jälkeen positiivinen vire on heijastunut myös osakeindekseihin.

Pitkän koron rahastoihin sijoittaneille tammikuu oli tuottoisa. Pitkät korot laskivat, mikä vaikutti pitkän koron rahastojen arvostuksiin positiivisesti. Esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Saksan 10 vuoden joukkovelkakirjalainojen korot laskivat ja yrityslainojen riskimarginaalit kapenivat. Keskuspankkien korkopäätösten seurauksena lyhyet korot sitä vastoin nousivat edelleen.

”Osakekurssit ovat nousseet syksystä lähtien odotuksia suotuisamman talouskehityksen seurauksena. Rahapolitiikan odotetaan kuitenkin edelleen kiristyvän Yhdysvalloissa ja Euroopassa, mikä saattaa aiheuttaa talouskasvun hidastumista. Epävarmuuden oloissa sijoitusten hajauttamisen tärkeys korostuu. Rahastojen kautta hajauttaminen on helppoa ja sitä pystyy tekemään myös pienillä sijoitussummilla” analysoi johtava asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä (FA).

Osakerahastoissa uusia varoja sijoitettiin pääasiassa Pohjois-Amerikkaan, Tyynenmeren alueelle, kehittyville markkinoille ja globaalisti sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 396 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin pääasiassa Eurooppaan, Pohjoismaihin ja Suomeen sijoittavista rahastoluokista, yhteensä 351 miljoonaa euroa. Kaikkien rahastoluokkien vuosituotot ja Sharpen 12 kk:n arvot olivat miinusmerkkisiä. Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.



milj. EUR Nettomerkinnät tammikuu 2023 Nettomerkinnät vuoden alusta Pääoma 31.01.2023 Tuotto

12 kk (ka.) Suomi -51 -51 5 810 -11 % Pohjoismaat -121 -121 7 071 -17 % Eurooppa -179 -179 5 447 -7 % Pohjois-Amerikka 199 199 7 606 -5 % Japani -15 -15 523 -6 % Tyynenmeren alue 49 49 968 -4 % Kehittyvät markkinat 77 77 4 747 -11 % Maailma 71 71 20 441 -7 % Toimialarahastot -12 -12 1 515 -8 % YHTEENSÄ 18 18 54 128

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin kaikkiin rahastoluokkiin. Varoja sijoitettiin eniten euroalueen korkeariskisiin ja luokiteltuihin yrityslainoihin sekä valtioriskiin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 234 miljoonaa euroa. Kaikkien rahastoluokkien vuosituotot ja Sharpen 12 kk:n arvot olivat miinusmerkkisiä.

milj. EUR Nettomerkinnät tammikuu 2023 Nettomerkinnät vuoden alusta Pääoma 31.01.2023 Tuotto

12 kk (ka.) Valtioriski EUR 35 35 5 163 -13,5 % Luokitellut yrityslainat EUR 154 154 9 223 -10,0 % Korkeariskiset yrityslainat EUR 45 45 3 522 -6,6 % Valtioriski maailma 5 5 200 -6,4 % Luokitellut yrityslainat maailma 16 16 6 072 -7,5 % Korkeariskiset yrityslainat maailma 1 1 1 464 -6,6 % Kehittyvät markkinat 15 15 2 745 -7,8 % YHTEENSÄ 271 271 28 388

Rahastoraportti, tammikuu 2023

Markkinakatsaus, tammikuu 2023

Tilastokeskuksen vuoden 2020 varallisuustutkimuksen mukaan noin 1,3 miljoonalla suomalaisella oli rahastosijoituksia.Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 4 000 euroa.Suomeen on rekisteröity 24 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 500 kpl.

ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain.

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä. Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on 0 - 10, jossa 10 on paras mahdollinen.