Silja Kosola tutkimusjohtajaksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Silja Kosola on yleislääketieteen erikoislääkäri ja hänellä on nuorisolääketieteen erityispätevyys. Lääkärinä Kosolalla on hyvinvointialueen näkökulmasta arvokasta työkokemusta niin terveyskeskuksen potilastyöstä kuin lasten- ja nuorten lääkäripalvelujen johtavan ylilääkärin työstä. Kosola on pohjoismaiden ensimmäinen nuorisolääketieteen dosentti ja tutkijana laajalti arvostettu. Kosolalla on vahva kokemus perusterveydenhuollon tieteellisestä tutkimuksesta, kuten myös harvinaisemmasta, poikkileikkaavasta tutkimuksesta. Kosola on toiminut tutkijatohtorina myös Melbournessa, Australiassa. Viimeiset kolme vuotta hän on johtanut omaa tutkimusryhmää.

– On hienoa, että Silja Kosola tulee vahvistamaan hyvinvointialueen tutkimusosaamista. Hänellä on vankka kokemus sekä perusterveydenhuollosta että yhteistyöstä sosiaalihuollon kanssa. Hän on myös laajasti verkostoitunut tutkija. Ajoitus on erinomainen, sillä haluamme vahvistaa Länsi-Uudellamaalla alueemme sosiaali- ja perusterveydenhuollon tieteellistä tutkimusta. Tietoa hyödynnetään sekä päätöksenteon tueksi että pystyäksemme ratkaisemaan ongelmia uusilla tavoilla, toteaa hyvinvointialuejohtaja Sanna Svahn.

– Näen tämän uuden tehtävän tärkeänä osana perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen vahvistamista ja olen todella innostunut tästä mahdollisuudesta. On hienoa, että hyvinvointialueella aletaan välittömästi tehdä uusia asioita ja uudella tavalla. Nautin suuresti monialaisesta yhteistyöstä ja olen valmis sparraamaan eri ammattilaisten tutkimustyötä. Tutkimusaiheita hyvinvointialueella riittää, sanoo Silja Kosola.

Silja Kosola aloittaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella tutkimusjohtajana 1.5.2023. Vuoden 2023 aikana hyvinvointialueella laaditaan tutkimusstrategia ja rakennetaan tutkimusverkostoja yliopistojen ja oppilaitosten suuntaan. Tutkimustyötä tekeville ammattilaisille kehitetään toimintaympäristöä paremmaksi sujuvoittamalla tutkimuslupaprosesseja, luomalla uusia työnkuvia ja vahvistamalla hyvinvointialueen tukea tutkimustyöhön.