Siltasaari 10 -hanke käynnistää Hakaniemen kehittämisen

Antilooppi on hankkinut koko Stella Business Parkin omistukseensa 8.5.2019 15:10:02 EEST | Tiedote

Antilooppi on ostanut vuoden 2019 aikana kahdella erillisellä off-market -kaupalla kolme kiinteistöä Leppävaaran Stella Business Parkista. Keskinäinen Työeläkeyhtiö Elo on myynyt Stella Novan ja Solariksen sekä Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I myi puolestaan Stella Lunan. Antiloopilla oli jo aikaisemmin omistuksessaan Stella Terra, jonka se hankki kesäkuussa 2018. Stella Business Park -kiinteistöjen yhteenlaskettu kauppahinta on 63 miljoonaa euroa. Stella Business Park on valmistunut vuosien 1999–2001 aikana, ja sen vuokrattava pinta-ala on 23 100 m², jonka lisäksi ostettuun kokonaisuuteen kuuluu 742 autopaikkaa kahdessa paikoituslaitoksessa. Stella Business Parkissa on noin 115 vuokralaista, jonka lisäksi vuokralaisten käytössä on kaksi ravintolaa ja kuntosali sekä muita palveluita. Stella Business Parkin tämän hetken käyttöaste on 94 % ja vuokralaisista 98 % suosittelisi Stellaa muillekin yrityksille. Stella Business Park sijaitsee näkyvällä paikalla Leppävaarassa Kehä I:n