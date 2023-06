Simon Elo Talotekniikkaliiton yhteiskuntasuhdepäälliköksi

Talotekniikkaliitto on talotekniikka-alan yhteinen edunvalvoja, jonka tehtävänä on nostaa alan arvostus sille kuuluvalle tasolle.

- Simon Elo on loistava vahvistus liiton tiimiin. Hänellä on vahva kokemus yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja edunvalvonnan työtehtävistä ja laajat verkostot sekä politiikassa että mediassa, Talotekniikkaliiton toimitusjohtaja Mika Hokkanen iloitsee.

Simon vastaa Talotekniikkaliiton viestinnästä, päivittäisestä mediatyöstä liiton viestintäkanavissa sekä keskeisten poliittisten sidosryhmien kontaktoinnista. Hän osallistuu strategisen vaikuttamisviestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen yhdessä toimitusjohtajan kanssa.

Talotekniikka on nopeasti kehittyvä ala, jonka osuus rakentamisen vihreän siirtymän edellyttämissä toiminnallisuuksissa on voimakkaassa kasvussa. Talotekniikan ratkaisujen vaikutus terveyteen, asumisviihtyvyyteen ja -turvallisuuteen on erittäin merkittävä.

- On ilo ja kunnia ryhtyä tekemään vaikuttamistyötä talotekniikka-alan hyväksi. Talotekniikkaliiton tavoitteena tulee olla asema keskeisenä vaikuttajana rakennusalan lainsäädännössä ja alan koulutuksen kehittämisessä. Esimerkiksi Suomen ilmastotavoitteita ei pystytä saavuttamaan ilman riittävän vähäpäästöistä uudisrakentamista ja olemassa olevan rakennuskannan modernisointia. Nämä ovat alalle merkittäviä taloudellisia mahdollisuuksia, Simon Elo sanoo.