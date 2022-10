Simon kunnan omistamiin huoneistoihin valokuituyhteydet

Simon kunta on päättänyt hankkia omistamiinsa vuokra-asuntoihin valokuituyhteydet. Nyt lähes kaikkiin kunnan vuokrahuoneistoihin tulee toimintavarmat yhteydet, kun yli 80 asuntoon Maksiniemessä, Simoniemessä ja Simon keskustassa rakennetaan valokuituverkko, johon asukas voi valita nettipalveluntarjoajan monen eri vaihtoehdon joukosta.

- Olen erittäin tyytyväinen, että nyt Valokuitusen rakentamana saadaan toimivat tietoliikenneyhteydet kunnan omistamiin huoneistoihin. Lisäksi tämä avaa myös kuidun varrella oleville kuntalaisille mahdollisuuden liittyä valokuituverkkoon, Simon kunnanjohtaja Vivi Marttila kertoo.

- Valokuitua pidetään nykyään hyvin tärkeänä osana kotia, aivan kuten vettä ja sähköä. Olemmekin todella iloisia, että pääsemme edistämään simolaisten tietoliikenneyhteyksiä, Valokuitusen toimitusjohtaja Heikki Kaunisto toteaa.

Verkko käytössä viimeistään ensi vuonna



Simon valokuituverkon rakentamistyöt kaikissa taloyhtiöissä on tarkoitus aloittaa vielä tänä vuonna tonttisuunnitteluilla. Simoniemessä myös maanrakentaminen pyritään aloittamaan vielä lokakuun lopulla. Simon keskustan ja Maksniemen verkkojen rakennustöiden aikataulu tarkentuu myöhemmin. Verkon rakentamisaikatauluun vaikuttavat monet asiat, kuten esimerkiksi sääolosuhteet ja rakentamisen edellytykseksi tarvittavat luvat.

- Koska talvi lähestyy, hyvin todennäköisesti sekä Simon keskustan että Maksniemen rakentaminen alkaa keväällä, ja silloin verkko olisi asukkaiden käytössä viimeistään ensi kesänä, Kaunisto kertoo.

Valokuitusen valokuituverkkoon on mahdollista liittyä verkon rakentamisalueella, vaikka rakentaminen olisikin jo käynnissä.

- Nyt on hyvä hetki pohtia sitä, miten kodin nettiyhteyden haluaa tulevaisuudessa hoitaa. Tutkimustenkin mukaan netinkäyttö lisääntyy tulevaisuudessa vielä nykyisestä, joten yhteyksiltä vaaditaan todella hyvää kapasiteettia. Kiinteä valokuituyhteys on toimintavarma eikä sen toimintaan vaikuta naapurin nettisurffailu, Kaunisto kertoo.

Valokuitusen verkko kattaa jo 100 000 kotia Suomessa, ja verkon laajuus kasvaa jatkuvasti. Muun muassa Torniossa ja Keminmaalla on laajasti Valokuitusen rakentamaa verkkoa ja Ylitorniolla sitä on parhaillaan rakentumassa.

- Erityisesti nyt kun ihmiset tekevät töitä hybridisti, on tärkeää, että kotona on luotettava ja toimintavarma yhteys, jolla etäpalaverit ja -työt sujuvat. Kiinteä yhteys on myös turvallisempi eivätkä sääolosuhteet vaikuta verkon toimivuuteen. Rakentamassamme avoimessa verkossa kuluttajan ei tarvitse sitoutua yhteen palveluntarjoajaan, vaan nettiliittymän toimittajan voi valita vasta verkon valmistuttua usean vaihtoehdon joukosta, Kaunisto kertoo.