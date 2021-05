Simpukan Helmi -tunnustus myönnettiin keskenmenotietoisuustyöstä Pauliina Orrensuolle

Jaa

Vuoden 2021 Simpukan Helmi -tunnustus on myönnetty Pauliina Orrensuolle. Hän on tuonut aktiivisesti esiin keskenmenojen hoidon epäkohtia ja vaikuttanut samalla keskenmenoja kokeneisiin, ammattilaisiin ja suureen yleisöön. Simpukka myöntää Simpukan Helmi -tunnustuksen henkilölle tai taholle, joka on edistänyt tahatonta lapsettomuutta kokeneiden hyvinvointia ja asemaa yhteiskunnassa.

Lapsettomien yhdistys Simpukka on myöntänyt vuoden 2021 Simpukan Helmi -tunnustuspalkinnon espoolaiselle Pauliina Orrensuolle.

–Orrensuo on edistänyt niin yleistä tietoisuutta keskenmenoista kuin ammattilaisten valmiuksia kohdata keskenmenon kokeneita. Samalla hänen tarinansa on antanut vertaistukea ja äänen tuhansille keskenmenon kokeneille, perusteli raati tunnustuspalkinnon myöntämistä Orrensuolle. Tunnustuksen saaja valittiin yleisön ehdotusten perusteella. –Se, että Orrensuo on puhunut kokemuksistaan julkisesti ja sanoittanut samalla muidenkin tunteita, antaa vahvistusta ja oikeutusta kokemuksille, joita usein mitätöidään niin arjen kuin terveydenhuollon kohtaamisissa, sanoo Simpukan Helmi -raadin puheenjohtaja Katja Helenelund.

Yhdessä puolisonsa Orrensuo on tehnyt näkyväksi sitä, että keskenmenon hoidossa on menetyksen ja surun kohtaamisessa paljon parantamisen varaa. He ovat muistuttaneet, että myös keskenmenon kokeneen kumppanin kokemus on tärkeää huomioida. –Se oli koko opiskeluaikani yksi merkityksellisimmistä luennoista, kertoo eräs Orrensuota tunnustuksen saajaksi ehdottanut ammattilainen.

Orrensuo on kouluttanut hoitoalan ammattilaisia keskenmenon kokeneiden paremmasta kohtaamisesta

Orrensuo on yhdistänyt oman kokemuksensa tuoreimpaan tutkimustietoon, ja kouluttanut ammattilaisia keskenmenon kohtaamiseen menetyksenä, kriisinä ja suruna. Terveydenhuollossa kohdataan vuosittain tuhansia keskenmenon kokeneita, mutta hoitopolut ovat puutteellisia ja kriisin ja surun kohtaamiseen tarvittaisiin lisää osaamista. –Kouluttamalla henkilöstöä voidaan muuttaa asenteita ja käytäntöjä ihmisläheisemmiksi. Uskon, että jokainen hänen luennollaan ollut muistaa hänen tarinansa lopun ikänsä, mutta myös ne työkalut, jolla vastaavaa kokeneita voidaan aidosti auttaa ja tukea, toteaa tunnustuksen ehdottaja.

–Olen liikuttunut siitä, että minun toiminnallani on koettu olevan vaikutusta. Kenties kohtaamani ammattilaiset uskaltavat rohkeammin kulkea menetyksen kokeneen rinnalla, kommentoi Orrensuo tunnustusta. –Olen puhunut kokemuksistani, jottei kukaan joutuisi kokemaan samaa.

Raati antoi lisäksi kunniamaininnat juontaja Ellen Jokikunnakselle ja valokuvaaja Pauliina Tähkäpäälle, jotka molemmat ovat tehneet tahatonta lapsettomuutta näkyväksi toiminnallaan.

Simpukan Helmi -tunnustuspalkinnon saajan valitsi yleisöltä pyydettyjen ehdotusten perusteella raati, johon kuuluivat Simpukan puheenjohtaja Katja Helenelund, johtava erityisasiantuntija Anna Moring Monimuotoiset perheet -verkostosta, Simpukan vuoden vapaaehtoinen Salli Moilanen, lapsettomuuslääkäri Eero Varila Dextrasta ja hankesuunnittelija Jenni Huhtala Simpukasta.