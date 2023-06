Simpukka ja Sateenkaariperheet: Sijaissynnytys parantaisi lapsiperheellistymisen mahdollisuuksia

EMBARGO Nelly Juulia Kärkkäinen ja Pudota-näytelmä palkittiin Simpukan Helmellä 13.5.2023 12:15:00 EEST | Tiedote

Simpukan Helmi -tunnustus on myönnetty Nelly Juulia Kärkkäiselle ja Pudota-näytelmälle, jota on esitetty keväällä 2023 Suomen Kansallisteatterissa. Pudota on dokumentaarinen esitys ei-toivotusta lapsettomuudesta. Lapsettomien yhdistys Simpukka jakaa vuosittain Simpukan Helmi -tunnustuksen.