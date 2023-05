Singa hakee 5 miljoonaa euroa kasvuun – takana onnistunut vuosi

Koronapandemian jälkeen Singa on päässyt jälleen kasvu-uralle. Tilikausi 2022 toi 3,1 miljoonan euron liikevaihdon ja 62 prosentin kasvun.

”Takana on onnistunut vuosi. Korona kuritti koko ravintola-alaa ja toi meillekin haasteita, mutta viime vuonna rajoitukset avattiin. Tuoreet kasvuluvut kertovat, että kova kysyntä modernille karaokepalvelulle ei ole kadonnut mihinkään. Siksi jatkamme panostusta”, sanoo toimitusjohtaja Atte Hujanen.

Singa Oy toteuttaa viiden miljoonan rahoituskierroksen, johon ankkurisijoittajilta on saatu jo 1,6 miljoonaa euroa. Mukana ovat Maki.vc ja Superhero Capital sekä mm. Woltin, Supercellin ja Epidemic Sound and AudioShaken perustajia.

Rahoituskierros on julkinen Invesdorin alustalla 23.5-21.6.2023.

”Edellinen Invesdor-kierros loppuvuodesta 2021 onnistui hyvin. Saimme 3,6 miljoonan euron kasvupääomalla tehtyä lupaamamme Yhdysvaltain markkinalle menon.”, Hujanen sanoo.

Singa loi menestyksen Euroopassa, jossa se on onnistunut karaoken uudistamisessa niin ravintoloissa ja muissa laulupaikoissa, kuin suosittuna kodin viihdemuotona. Vuodesta 2022 lähtien Singan palvelut ovat olleet tarjolla myös USA:ssa.

”USA:n markkinoille pääsy oli iso ponnistus, mutta onnistui hyvin. Liikevaihto kasvaa keskimäärin 14 prosentin kuukausivauhdilla”, Hujanen sanoo.

”Tavoitteena on saada Singan liiketoiminnan kassavirta positiiviseksi ensi vuoden alusta, ja siihen uskomme, mutta sen varmistaaksemme hankimme lisää pääomaa”, Hujanen jatkaa.

Singa on suomalaislähtöinen yritys, jonka Singa-nimistä karaokesovellutusta on ladattu yli 1,5 miljoonaa kertaa ja sen palveluja käytetään 34 maassa. Kansainvälisiä musiikin lisenssisopimuksia on tehty jo yli 14 000.

Annin ehdot tarkemmin – sijoittajille tarjotaan vvk-lainaa

Singan vaihtovelkakirjalaina on sijoitustuote, jossa lainapääoma vaihdetaan yhtiön osakkeiksi. Sijoittajat saavat lainapääomalle 10% vuosikoron konversioon asti, sekä konversion yhteydessä -20% alennuksen osakkeen hintaan. Näin lainapääomalle saadaan reilu tuotto jo ennen osakkeiksi vaihtamista.

Tämänkaltainen vaihtovelkakirja laina on tyypillinen tapa kansainvälisissä kasvuyrityksissä, kun sijoittajina on VC- rahastoja. Singan edellisellä rahoituskierroksella Invesdorissa 2021 oli tarjolla samankaltainen vaihtovelkakirjalaina. Minimimerkintä on 500 euroa.

Taustaa Singasta ja karaokemarkkinasta

Karaoke on suosittu viihdemuoto, mutta samalla se on hyödyntämättä jäänyt 15 miljardin dollarin liiketoimintamahdollisuus. Viihdeteollisuus on siirtynyt muilta osin digitaaliseen jakeluun, mutta karaoke toimii suurelta osin vielä vanhanaikaisilla sovelluksilla.

Singa on kotimainen karaokesovellus, joka tekee laulamisesta helppoa ja hauskaa kotona sekä ravintoloissa, kouluissa, vanhainkodeissa ja oikeastaan ihan missä tahansa. Singa toimii samaan tapaan kuin Spotify tai Netflix, mutta kuuntelemisen tai katsomisen sijasta lauletaan karaokea. Singassa on maailman suurin lisensoitu yli 100 000 biisin jatkuvasti päivittyvä laulukirjasto, joka on tarjolla joko kotikäyttöön tai ammattikäyttöön ravintoloissa ja muissa laulupaikoissa.

Singan bisnesmallina on kuukausilaskutus, jolla Singan asiakkaat saavat rajoittamattoman oikeuden laulukirjastoon. Singalla on erikseen kuluttajakäyttäjien B2C-malli sekä erillinen B2B-malli, jota tarjotaan ravintoloille ja muille ammattitoimijoille. Singa tilittää lauluista sovitut tekijänoikeusmaksut eteenpäin samaan tapaan kuin muut musiikin suoratoistopalvelut.

Yhteydenotot:

Jouni Pesola

CMO Singa

+358 50 4067699

jouni@singa.com

Singan tiimikuva https://www.dropbox.com/sh/e65iba1lv4kqpr4/AABZMkwF2cxHPZQSmwdOoXj_a?dl=0

Koko mediapaketti https://singa.com/press

Singan kuluttajasovellus: www.singa.com

Singa Business: www.singa.com/business

Media: www.singa.com/press

Blog: www.singa.com/blog

Facebook: www.facebook.com/singamusic

Instagram: www.instagram.com/singakaraoke

Linkedin: ​​www.linkedin.com/company/singakaraoke