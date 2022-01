Singa jatkoi joukkorahoitusantiaan, kun Saksasta tuli kysyntää – Invesdor.de tarjoaa Singan vvk-lainaa myös saksankielisille

Singan vaihtovelkakirjalainaa on merkitty jo 2,8 miljoonan euron edestä sekä ankkurisijoittajien että Invesdorin joukkorahoitusalustan kautta.

Singa on saanut kansainvälistä kiinnostusta etenkin Saksassa, jonka takia yhtiö teki joukkorahoitusaineistostaan myös saksankielisen version.

Anti avautui Invesdor.de -alustalla 14. tammikuuta ja merkintöjä vastaanotetaan Saksassa ja myös Suomessa 26.1.2022 asti.

”Singa ja kampanjamme herätti kansainvälistä kiinnostusta. Invesdorin ansiosta saimme Saksan markkinan auki, jota varten teimme saksankielisen aineiston. Teemme siellä myös lanseerauskampanjaa”, kertoo Singan toimitusjohtaja Atte Hujanen.

Singan vaihtovelkakirjalainan myynti on Suomen Invesdorissa ollut menestys. Singan rahoituskierros on jo ennen päättymistään noussut Invesdorin kaikkien aikojen euromäärältään suurimmaksi. Ennätys on jo tehty, vaikka anti edelleen jatkuu. Invesdorin palvelussa voi reaaliaikaisesti seurata merkintöjen etenemistä.

Ks. https://invest.invesdor.com/fi/pitches/1103

Singan vaihtovelkakirjalaina on sijoitustuote, jossa lainapääoma vaihdetaan yhtiön osakkeiksi. Sijoittajat saavat lainapääomalle 10% vuosikoron konversioon asti, sekä konversion yhteydessä -20% alennuksen osakkeen hintaan. Näin lainapääomalle saadaan reilu tuotto jo ennen osakkeiksi vaihtamista.

Singan menestys ja liikevaihto ovat syntyneet Euroopassa, jossa Singa on onnistunut karaoken uudistamisessa niin ravintoloissa ja muissa karaokepaikoissa kuin suosittuna kodin viihdemuotona.

”Singa on pystynyt kertomaan kasvulukuja, vaikka korona on tietysti rajoittanut vauhtia”, sanoo Hujanen.

Karaoke on todella suosittu viihdemuoto, mutta samalla se on hyödyntämättä jäänyt 15 miljardin dollarin liiketoimintamahdollisuus. Viihdeteollisuus on siirtynyt muilta osin digitaaliseen jakeluun, mutta karaoke on juuttunut 90-luvulle.

Singan kierroksen ankkurisijoittajia ovat Suomen Teollisuussijoitus, Woltin ensimmäisiin sijoittajiin kuuluvan Ilkka Kivimäen Maki.vc, Superhero Capital, Corporatum ja Icebreaker rahaston partneri Kristian Pentti.

”Tavoitteena on tehdä nyt karaokelle se, minkä Netflix on tehnyt elokuville ja Spotify musiikille: päivitämme ja mullistamme kokonaisen alan sekä tarjoamme laulajille ja karaokepaikoille nykyaikaisen käyttäjäkokemuksen”, sanoo Hujanen.

Singan liikevaihto on kasvanut jokaisena vuonna palvelun julkaisemisesta lähtien, myös globaalin pandemian aikana. Vuoden 2015 jälkeen Singa on laajentunut 34 maahan ja kasvanut yli 30 ammattilaisen tiimiksi. Yhtiö on juuri aloittanut toimintansa Pohjois-Amerikan markkinoilla, mikä on alueen monimutkaisten lisensointi- ja tekijänoikeusmekanismien takia merkittävä virstanpylväs.

”Uudella rahoituksella pyrimme ensisijaisesti nopeuttamaan täysimittaista kaupallista julkaisua Yhdysvaltojen markkinoilla”, sanoo Hujanen.

-----

Yhteydenotot:

Jouni Pesola

CMO Singa

+358 50 4067699

jouni@singa.com

Singan tiimikuva https://www.dropbox.com/sh/e65iba1lv4kqpr4/AABZMkwF2cxHPZQSmwdOoXj_a?dl=0

Koko mediapaketti https://singa.com/press

Singan kuluttajasovellus: www.singa.com

Singa Business: www.singa.com/business

Media: www.singa.com/press

Blog: www.singa.com/blog

Facebook: www.facebook.com/singamusic

Instagram: www.instagram.com/singakaraoke

Linkedin: ​​www.linkedin.com/company/singakaraoke