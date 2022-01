Singa Oy:n vvk-lainaa merkitty jo 1,8 miljoonalla eurolla – ammattisijoittajat mukana Invesdorin kierroksessa

Singan kierroksen ankkurisijoittajia ovat Suomen Teollisuussijoitus, Woltin ensimmäisiin sijoittajiin kuuluvan Ilkka Kivimäen Maki.vc, Superhero Capital, Corporatum ja Icebreaker rahaston partneri Kristian Pentti. Kierros jatkuu vielä 16.1.2022 asti.



”Kasvu ja erityisesti Amerikan valloitus vaativat pääomaa. Tätä varten teemme hieman laajemman rahoituskierroksen. Pääomasijoittajien Maki.vc:n ja Tesin neuvottelemilla ehdoilla pääsee mukaan myös pienemmillä sijoituksilla”, sanoo toimitusjohtaja Atte Hujanen.

Singan vaihtovelkakirjalaina on sijoitustuote, jossa lainapääoma vaihdetaan yhtiön osakkeiksi. Sijoittajat saavat lainapääomalle 10% vuosikoron konversioon asti, sekä konversion yhteydessä -20% alennuksen osakkeen hintaan. Näin lainapääomalle saadaan reilu tuotto jo ennen osakkeiksi vaihtamista.

Singan menestys ja liikevaihto ovat syntyneet Euroopassa, jossa Singa on onnistunut karaoken uudistamisessa niin ravintoloissa, hoivakodeissa, kouluissa, hotelleissa kuin suosittuna kodin viihdemuotona.

Singan tilinpäätös vuodelta 2020 kertoo, että liikevaihto oli 1,7 miljoonaa euroa. Kasvu jatkui viime vuonna johtaen yhtiön historian parhaaseen tulokseen. Tälle vuodelle odotetaan yli 100 prosentin kasvua.

Karaoke on todella suosittu viihdemuoto, mutta samalla se on hyödyntämättä jäänyt 15 miljardin dollarin liiketoimintamahdollisuus. Viihdeteollisuus on siirtynyt muilta osin digitaaliseen jakeluun, mutta karaoke on juuttunut 90-luvulle.

”Tavoitteena on tehdä nyt karaokelle se, minkä Netflix on tehnyt elokuville ja Spotify musiikille: päivitämme ja mullistamme kokonaisen alan sekä tarjoamme laulajille ja karaokepaikoille nykyaikaisen käyttäjäkokemuksen”, sanoo Hujanen.

Singan liikevaihto on kasvanut jokaisena vuonna palvelun julkaisemisesta lähtien, myös globaalin pandemian aikana. Vuoden 2015 jälkeen Singa on laajentunut 36 maahan ja kasvanut yli 30 ammattilaisen tiimiksi. Yhtiö on juuri aloittanut toimintansa Pohjois-Amerikan markkinoilla, mikä on alueen monimutkaisten lisensointi- ja tekijänoikeusmekanismien takia merkittävä virstanpylväs.

”Uudella rahoituksella pyrimme ensisijaisesti nopeuttamaan täysimittaista kaupallista julkaisua Yhdysvaltojen markkinoilla”, sanoo Hujanen.

Lisätietoja Singasta

Singa on kotimainen karaokesovellus, joka tekee laulamisesta helppoa ja hauskaa kotona sekä ravintoloissa, kouluissa, vanhainkodeissa ja oikeastaan ihan missä tahansa. Singa toimii samaan tapaan kuin Spotify tai Netflix, mutta kuuntelemisen tai katsomisen sijasta lauletaan karaokea. Singassa on Suomen suurin yli 100 000 biisin jatkuvasti päivittyvä laulukirjasto, joka on tarjolla joko kotikäyttöön tai ammattikäyttöön ravintoloissa ja muissa laulupaikoissa.

Lisatietoja Invesdorista

Invesdor Group tuo yhteen eurooppalaiset yritykset ja sijoittajat ympäri maailmaa operoimillaan digitaalisilla Invesdor.com- ja Finnest.com-sijoitusalustoilla. Toimiluvan puitteissa Invesdorilla on mahdollisuudet auttaa asiakasyrityksiä 28 maassa Euroopan talousalueella (EEA) järjestämään rahoituskierroksia; tällä hetkellä toimimme aktiivisesti Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Itävallassa ja Saksassa. Lisätietoja: www.invesdor.com