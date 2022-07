Sinilevä sekoittunut vesikerroksiin sekä merellä että järvissä (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Yyterinniemen maanomistajille uusia tukimahdollisuuksia ranta-alueiden monikäyttösuunnittelun myötä (Varsinais-Suomi, Satakunta) 7.7.2022 09:45:46 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt Porin Yyterinniemellä neuvonnallisen suunnitteluhankkeen, jonka tarkoituksena on kartoittaa ja löytää hoidettavia luontokohteita Preiviikinlahden ja Kokemäenjoen suiston alueilla yhdessä maanomistajien kanssa. Monipuolista luonnonhoitoa voidaan tukea uusilla Helmi -elinympäristöohjelman tuilla ja maatalouden ympäristökorvauksien kautta. Painopiste Porissa on laadukkaan rantalaidunnuksen ja heinäbiomassan hyötykäytön edistämisessä.