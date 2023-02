Sipoon ja Porvoon välisen jalankulku- ja pyöräilyväylän suunnitelmia esitellään yleisötilaisuudessa

Kuohuvat kosket ja uhanalaiset lajit tekevät Kullaanjärven reitistä luontohelmen 13.2.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Kullaanjärven reittivesistö on valittu ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön yhteisen Helmi-ohjelman kohteeksi. Vapaaehtoisuuteen pohjautuvassa ohjelmassa vahvistetaan luonnon monimuotoisuutta ja parannetaan elinympäristöjen tilaa. Kullaanjärven reitillä on lukuisia arvokkaita luontokohteita, mutta myös kunnostustarvetta, jonka ansiosta alueella on käynnistynyt Helmi-ohjelmaan kuuluva kunnostussuunnittelu.