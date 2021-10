Siri Kolu kirjoitti ajankohtaisen dystopiatarinan pandemiasta, syrjitystä vähemmistöstä ja tarinoiden voimasta

Kun maailma haluaa nujertaa Pilvin ja hänen kaltaisensa, voi tarinoiden avulla säilyä hengissä. Iltasatuja maailmanpalosta -teoksessa Pilviä ja hänen edellisessä kirjassa suojiinsa ottamaa Juliania vainotaan heidän sairastamansa viruksen vuoksi. Heillä ei ole kotia missään, he ovat koko ajan paossa, aina valmiina lähtemään. Jotta Julian uskaltaisi iltaisin nukahtaa, Pilvi alkaa kertoa tarinoita, joista hän rakentaa heille kotia ja parempaa tulevaisuutta.

”Tuntui, että jäin Julianin hahmolle velkaa hänen tarinansa. Meillä on kansakuntia, joissa jokainen sukupolvi joutuu kokemaan oman sotansa. Halusin sijoittaa tarinan kymmenen vuoden päähän ensimmäisistä kirjoista, jotta voin pohtia mitä traumalle tapahtuu, kun aikaa kriisistä on kulunut. Halusin kirjoittaa perheen esiin sodan alta”, kirjailija Siri Kolu kertoo.

Tarinat ovat tärkeässä roolissa kirjassa myös Pilvin työn kautta: hän on oman turvatalonsa kuulija. Kuulijan tehtävänä on kuunnella turvapaikkaa hakevien pihmisten tarinoita ja niiden perusteella esittää hakijaa asukkaaksi tai ei. Pilvi joutuu pohtimaan, kenen tarina on riittävän uskottava, kenelle turvatalossa on tilaa, ja kenet ovelta joutuu käännyttämään.

Kirja ottaa kantaa vähemmistöjen oikeuksiin. Kolu haluaa kirjoittaa aiheesta nimenomaan nuorille, sillä hän uskoo heidän mahdollisuuteensa vaikuttaa ja muuttaa asioita.

Kirjailija tavattavissa Instagram-livessä

Siri Kolu järjestää uutuuskirjansa kunniaksi Instagram-liven tilillään @sirikolu tiistaina 5. lokakuuta klo 18. Mukana kirjailija ja Kolun hyvä ystävä Salla Simukka. Tule kuuntelemaan kirjan synnystä ja esittämään kysymyksiä Iltasatuja maailmanpalosta -kirjasta.

Siri Kolu (18.07.1972) on kirjailija, esitysdramaturgi, ohjaaja ja teatteriopettaja. Hänen hauska ja omaperäinen Me Rosvolat -kirjansa palkittiin Finlandia Juniorilla 2010, ja sen oikeudet on myyty yli kahteenkymmeneen maahan. Vuonna 2016 Kolun Kesän jälkeen kaikki on toisin -kirja palkittiin Topelius- ja Blogistanian Kuopus -palkinnoilla. Tänä syksynä ilmestyi myös Kolun suositun lastenkirjasarja Villitalon kolmas osa, Villitalo taistelee.

