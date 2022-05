Siri Kolun pojan unesta syntyi lasten kauhufantasiatrilogia – Yön salaisuus on tarina öisin vaanivista hirviöistä, joita vastaan vanhemmat taistelevat

Eräänä iltana 11-vuotiaalle Leolle paljastuu, että on olemassa kaksi ihan erilaista maailmaa: tuttu ja turvallinen päivämaailma ja yön kauhumaailma, jota hallitsevat hereiset, yön otukset.

Joka yö Leon vanhemmat muuttuvat taistelijoiksi suojellakseen Leoa ja hänen pikkusisartaan Lumia hereisten hyökkäyksiltä. Ja kun totuus selviää Leolle, hänenkin on taisteltava Riikinkäärmettä, Kitaa ja muita pelottavia otuksia vastaan. Leo ei voi paljastaa kauhuja Lumille tai Kirilille, parhaalle ystävälleen.

Mutta miten säilyttää tällainen salaisuus?

Kun Siri Kolun teini-ikäinen poika kertoi aamiaispöydässä vanhemmilleen näkemästään painajaisesta, molempien leuat loksahtivat ihmetyksestä. Media-alaa opiskelevan pojan pelottava uni teki niin suuren vaikutuksen, että äiti teki siitä ostotarjouksen. Poika sai kesätyörahat ja kirjailijaäiti pohjan uuteen fantasiakauhusarjaansa.

Hereiset-trilogian ensimmäisessä osassa Yön salaisuus selviää, että jotta lapset saisivat nukkua yönsä rauhassa, vanhemmat joutuvat taistelemaan öisin hirviöitä eli hereisiä vastaan. Kun myös kirjan päähenkilö Leo on nähnyt hirviöt, hän on hereillä, eikä hänen auta kuin liittyä taistelemaan vanhempiensa rinnalla.

Sarjan ensimmäinen osa ei lopu onnellisesti, vaan toiminta ja jännitys jäävät kesken odottamaan ensi vuoden alussa alkavaa toista osaa. Kolu on pohtinut paljon sitä, pitääkö lastenkirjoissa aina olla onnellinen loppu ja toisaalta pitäisikö synkässä maailmantilanteessa kirjoittaa vain positiivisia, hyvän mielen tarinoita.

”Mielestäni kirjallisuudessa pitää olla tilaa vaikeille tunteille myös vaikeina aikoina. Emme voi kirjoittaa niin sanotusti turvallisuussyistä vain pieniä kivoja tarinoita, vaan etenkin lasten kokeman maailman kolistessa ja särkyessä on tärkeää, että myös mullistuksista syntyviä tunteita pääsee purkamaan turvallisesti”, Kolu pohtii.

Siri Kolu (s. 1972) on vapaa kirjailija ja kouluttaja, joka tunnetaan erityisesti palkitusta Me Rosvolat -sarjastaan. Hänen seuraava Hereiset-kirjansa, Aamun kauhut, ilmestyy tammikuussa 2023. Johanna Lumme (s. 1990) on kuvataiteilija ja kuvittaja, joka palkittiin tänä vuonna Otavan Kirjasäätiön Kaarina Helakisa -palkinnolla. Hänen Viidakon väki -kuvakirjasarjansa seuraava osa, Viidakon väki ja versova kapina, ilmestyy syksyllä.

Yön salaisuus ilmestyy 26.5.2022

