Siri Kolun Villitalo-trilogian oikeudet myyty Saksaan

Siri Kolun Villitalo-lastenromaanisarjan oikeudet on myyty Saksaan. Trilogian ensimmäinen osa ilmestyi suomeksi syyskuussa 2019.

Siri Kolun Villitalo-trilogia on myyty kokonaisuudessaan saksalaiselle Fischer-kustantamolle. Sarja myytiin huutokaupassa, johon osallistui kolme kustantamoa.

"Villitalo on fantastinen sarja, hauska ja jännittävä. Siri on huikea kirjailija ja kirjoissaan vahva lasten ja vähemmistöjen oikeuksien puolustaja", kustannustoimittaja Gesa Kunter Fischeriltä riemuitsee.

"Villitalo-sarjan käännösoikeuksien myynti Saksaan on huikea avaus koko trilogialle, josta on julkaistu vasta ensimmäinen kirja suomeksi tänä syksynä. Se kertoo Fischer-kustantamon vahvasta luottamuksesta Siri Kolun vetovoimaan kansainvälisenä lasten- ja nuortenkirjailijana", sanoo sopimuksen neuvotellut Hanna Pajunen-Walsh Rights & Brands -agentuurista.

Villitalo aloittaa ahmimisikäisten sarjan, jossa on salaisuuksien ja seikkailun tuntu. Teoksessa vanha huvila ottaa jalat alleen, ja talon lapset päättävät selvittää, mistä kummasta oikein on kysymys. Kirjan tunnelmalliset mustavalkokuvat on tehnyt Johanna Lumme. Teoksen oikeudet on myyty myös Turkkiin.

Siri Kolun muun muassa Finlandia Junior -palkinnon voittanut Me Rosvolat -lastenkirjasarja on tähän mennessä käännetty yli 20 kielelle. Viimeisimmät käännökset julkaistaan englanniksi, espanjaksi ja fääriksi.

