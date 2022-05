Sirkus saapuu yliopistoon: Circus++ hankkeessa luotiin opetussuunnitelma nuoriso- ja sosiaalisen sirkuksen opettajankoulutukselle

Vuonna 2019 käynnistynyt Youth and Social Circus Arts - an innovative and inclusive education for Europe, Circus++ on Tampereen yliopiston koordinoima kansainvälinen Erasmus+-hanke. Projekti syntyi tarpeesta muodollisesti päteville ammattilaisille, joilla on sirkustaiteen lisäksi myös syvällistä pedagogista osaamista. Hankkeen tuloksena on luotu ensimmäinen eurooppalainen kandidaattitutkinto nuoriso- ja sosiaalisen sirkuksen opettajankoulutukseen.

Tampereen yliopisto ja Sorin Sirkus järjestävät kesäkuussa avoimen ja maksuttoman konferenssin. Ensimmäisen päivän ohjelma koostuu opetussuunnitelman esittelystä sekä sirkusalan ammattilaisten ja asiantuntijoiden puheenvuoroista. Osallistuminen on mahdollista myös Zoomin välityksellä. Toisena päivänä saadaan työpajatyöskentelyn muodossa maistiaisia tulevasta koulutuksesta.

Konferenssi: Circus Pedagogy – The Future of Creative Education

Aika: 15.–16.6. klo 9–17

Etäyhteys: Zoom meeting ID: 660 2471 1431

Paikka: Tampereen yliopisto, huone Pinni B1100, Kanslerinrinne 1, 33100 Tampere

Opetussuunnitelma rakentui sirkuksen tarpeita ja traditioita kunnioittaen

Liikuntakasvatuksen yliopisto-opettaja Joonas Kalarin mukaan sirkuksen parissa työskentelee laaja kirjo opettajia, joilla on usein taustalla oma taiteilijanura. Opetusmenetelmissä ja käytännöissä on paljon variaatiota. Yliopistotason koulutuksella pyritään vastaamaan siihen, ettei opetus perustuisi vain mallioppimiseen tai yrityksiin ja erehdyksiin, vaan tukena olisi myös teoriaa.

– Sirkustaiteessa on epävirallinen kouluttautumisen kulttuuri, joka tarkoittaa usein mestari-kisälli-tyyppistä oppimista. Tutkimuksessa todettiin, että alalla on tarvetta ja halua pätevöitymiselle ja lisäoppimiselle, kertoo yliopistolehtori ja kasvatustieteiden yksikön päällikkö Tiina Kujala.

Opetussuunnitelma rakentui vahvasti sirkuksen traditioita sekä esittävän taiteen luonnetta kunnioittaen. Luovuus on opetuksessa sekä väline että itsetarkoitus.

– Opetussuunnitelman päälinjoiksi muodostuivat sirkustekniikat, didaktiikka ja luovuus sekä nuoriso- ja sosiaalinen sirkus. Päälinjojen lisäksi kokonaisuus sisältää projektinhallintaan, kommunikaatioon sekä tutkimuksen tekemiseen liittyviä opintoja, Kalari kuvailee.

Opetussuunnitelmatyön jälkeinen seuraava vaihe on etsiä mahdollisuuksia koulutuksen toteuttamiseen kansallisesti tai yhteistyössä muiden eurooppalaisten yliopistojen kanssa. Sirkuspedagogiikkaan keskittyvä alempi yliopistotutkinto avaisi opiskelijoille väylän myös jatkokouluttautumiselle, vaikka tohtoriksi saakka. Kalari ja Kujala odottavat koulutuksen lisäävän sirkusaiheista tutkimusta.

– Toivomme, että sirkus löytäisi entistä vahvemmin paikkansa esittävien taiteiden kentässä teatterin, musiikin ja tanssin rinnalla.



Lisätietoja:

Tapahtuman ohjelma ja ilmoittautuminen: https://events.tuni.fi/socialcircus2022/

Hankkeessa on osallisena kansallisista yliopistoista ja sirkuskouluista koostuvia tiimejä Suomesta, Ruotsista, Irlannista, Ranskasta ja Tšekistä. Tampereen yliopiston lisäksi hankkeen muut yhteistyökumppanit ovat: Sorin Sirkus (FI), Stockholms Konstnärliga Högskola (SE), Circus Cirkör (SE), Galway Community Circus (IE), National University of Ireland Galway (IE), Le Plus Petit Cirque de Monde (FR), Cirqueon Centre for Contemporary Circus (CZ) sekä nuoriso - ja sosiaalisten sirkusten verkosto Caravan Circus Network (BE).