Sisäministeri Krista Mikkonen: Lisärahoitusta nuorisorikollisuuden torjuntaan

Hallitus on osoittanut lisäresursseja nuoriso- ja katujengirikollisuuteen puuttumiseen hallituskauden alusta lähtien, kirjoittaa sisäministeri Krista Mikkonen blogissaan.

“Siinä missä nykyiset oppositiopuolueet Kokoomus ja Perussuomalaiset vähensivät viime hallituskaudella poliisien määrää ja rahoitusta sekä tekivät suuria leikkauksia koulutukseen, olemme tällä hallituskaudella muun muassa nostaneet poliisien määrän yli 7 500:aan poliisiin ja panostaneet merkittävästi lasten ja nuorten hyvinvointiin”, sisäministeri Krista Mikkonen sanoo.

“On kuitenkin selvää, että työtä on jatkettava. Siksi olemme tänä talvena niin sisäministeriössä kuin muissa ministeriöissä valmistelleet lisätoimenpiteitä nuoriso- ja katujengirikollisuuden torjumiseksi. Esitämme hallituksen lisätalousarviossa nuorisorikollisuuden torjuntaan yhteensä noin 19 miljoonan euron lisärahoitusta tälle vuodelle jo aiemmin päätetyn rahoituksen päälle”, Mikkonen jatkaa.

Lisärahoituksesta suuri osa käytetään ankkuritoiminnan lisäämiseen, mikä on osoittautunut toimivaksi keinoksi rikosten ennaltaehkäisemiseksi. Ankkuritoiminnalla tarkoitetaan poliisin, sosiaalitoimen, koulujen ja nuorisotoimen yhteistä poikkihallinnollista palvelua nuorille ja näiden perheille.

“Tutkimusten mukaan ankkuritoiminnan kohteina olleilla nuorilla on verrokkeihin nähden pienempi riski olla epäiltynä uudesta rikoksesta seuraavan vuoden aikana. Olemme tällä hallituskaudella laajentaneet ankkuritoiminnan koko Suomeen kaikkien poliisilaitosten alueille. Nyt vahvistamme toiminnan resursseja edelleen”, ministeri Mikkonen sanoo.

Lisätalousarviossa esitetään lisää rahoitusta myös nuorten rikosten tutkintaan ja rikosprosessin tehostamiseen. Rahoitusta ohjataan niin poliisille kuin oikeusministeriön hallinnonalalle. Lisärahoitusta ohjataan myös kouluissa, kunnissa ja järjestöissä tehtävälle nuorisotyölle.

“Yhä useampi nuori voi yhä huonommin. Meidän on varmistettava, ettei yksikään lapsi tai nuori joudu rikolliselle polulle tai rikoksen uhriksi. Tähän työhön tarvitsemme mukaan kaikkia yhteiskunnan toimijoita. Nuoriso- ja katujengirikollisuuden torjumiseksi koko ketjun on oltava kunnossa aina ennaltaehkäisystä rikoksiin puuttumiseen. Työtä nuorisorikollisuuden torjumiseksi on jatkettava seuraavallakin hallituskaudella”, Mikkonen sanoo.

Lue blogi Vihreiden sivuilta: https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/lisarahoitusta-nuorisorikollisuuden-torjuntaan/