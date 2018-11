Sisustussuunnittelija Katja Kokkoniemi kehitti SideBySide-koulutusmallin Afrikan köyhille naisille – työllä ennaltaehkäistään maastamuuttoa ja annetaan ihmisille mahdollisuus työllistyä omassa kotimaassaan

Afrikkaan koulutusta ja tietotaitoa vievän SideBySide-toimintamallin kehitystyö on valmis. Tansaniasta joulukuussa Suomeen saapuva kontti tuo mukanaan ensimmäisen erän käsityönä tehtyjä SideBySide -sisustustuotteita, jotka lanseerataan Ideaparkissa 1.12.

SideBySiden kehitystyö huipentui syksyllä Tansaniassa toteutettuun pilottikokeiluun. Lempääläläinen yrittäjä Katja Kokkoniemi rakensi Morongoroon Kimbilion turvakotiin monistettavan toiminta- ja koulutusmallin, jonka avulla alueen naisia koulutettiin valmistamaan myyntiin laadukkaita sisustustuotteita oman alueensa luonnonmateriaaleista, kuten järvikaislasta.

Kolmen vuoden aikana Kokkoniemi on ollut vaikuttamassa toiminnallaan noin 500 naisen elämään.

– Suurin osa työllistämistäni naisista on luku- ja kirjoitustaidottomia ja he tulevat hyvin köyhistä oloista. Harvalla on varaa lähettää lapsensa kouluun, kertoo Kokkoniemi.

Ekologisten, eettisten ja täysin läpinäkyvien sisustustuotteiden taustalla on tarve parantaa naisten hyvinvointia ja itsetuntoa. Naisten toivotaan koulutuksen avulla työllistyvän jatkossa oma-aloitteisemmin ja oppivan opettamaan yhteisönsä muita naisia tuottamaan korkealaatuisia käsityötuotteita myyntiin.

Toiminnanohjausjärjestelmän avulla Kokkoniemi seuraa Suomessa, mitä Kimbilion turvakodin tuotantoprosessissa tapahtuu: mikä naisen tausta on, paljonko työhön kuluu aikaa ja materiaalia, ja paljonko hän saa palkkaa.

Tuotelanseeraus Ideaparkissa 1.12.

Suomeen on saapumassa joulukuun alussa Tansaniasta kontillinen naisten tekemiä käsityötuotteita, joiden valmistus alkoi hankkeen käynnistyessä.

SideBySide -tuotelanseeraus tapahtuu 1. joulukuuta Ideaparkissa. Investoinnin tärkeydestä Afrikkaan on tilaisuudessa puhumassa Namibian Suomen suurlähettiläs Bonny Haufiku sekä ulkoasiainministeriön kauppa- ja kehityssuurlähettiläs Sinikka Antila.

Puolet ensimmäisistä tuotteista on myyty ennakkoon liikelahjoiksi, loput tulevat myyntiin SideBySiden verkkokauppaan yrityksen verkkosivuille. Tuotteet on mahdollista lunastaa tilaisuudessa myytäviä lahjakortteja vastaan myöhemmin verkkokaupasta. Lisätietoja tilaisuudesta löytyy täältä.

Yrityksillä on mahdollisuus lähteä SideBySide -kumppaniksi vaikuttamaan afrikkalaisnaisten työllistymiseen ja koulutukseen.

– Yhteistyökumppaniyrityksille voidaan räätälöidä esimerkiksi oma tuoteperhe, joka valmistetaan SideBySide toimintamallilla meidän huolehtiessa koulutuksesta ja logistiikasta kohdemaassa, Kokkoniemi kertoo.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt

Katja Kokkoniemi

p. 040 770 3526

info@sidebyside.fi

www.sidebyside.fi