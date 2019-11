Sita Salmisen jo ennen julkaisua loppuunmyyty esikoiskirja Lupa on nautinnollinen puheenvuoro seksipositiivisuuden puolesta

Mediapersoona Sita Salmisen Lupa-esikoiskirjan ensimmäinen painos myytiin loppuun kirjan ensimmäisenä ennakkomyyntipäivänä. Ennakkomyynti alkoi torstaina 21.11. ja toinen painos päästiin ottamaan heti seuraavana aamuna. Kirjan virallinen julkaisupäivä on tänään 28.11. Ennakkomyynnin ensimmäisenä vuorokautena rikottiin myös Suomen Adlibriksen myyntiennätyksiä: Sita Salmisen Lupa on eniten yhden vuorokauden aikana myynyt kaunokirja.

Sita Salmisen Lupa – Eroottisia novelleja on rohkea ja nautinnollinen puheenvuoro seksipositiivisuuden puolesta. Kutkuttavat tarinat kuvaavat, miten joskus parasta on hellyys, toisinaan kovemmat otteet, mutta ehkä kaikkein kiihottavinta on antaa ja saada lupa. Sita Salminen jakaa elämäänsä sosiaalisessa mediassa ja on puhunut paljon muun muassa itsetunnosta ja oman kehon hyväksymisestä. Hän haluaa osoittaa, kuinka seksipositiivisuus kattaa seksuaalisuuden kaikki sävyt; räiskyvän ilon ja hekuman lisäksi on voitava puhua ihan arkisesta seksistä sekä seksiin liittyvistä epävarmuuksista ja paineista.

Sita Salminen on rovaniemeläislähtöinen somepersoona, jonka kahdella YouTube-kanavalla on yhteensä yli 350 000 tilaajaa.

Seuraa somessa:

@sitasalminen

@munlupa