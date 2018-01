SiteFactory osaksi Planeetta Internetiä

Verkkosivujen suunnitteluun ja toteutukseen erikoistunut SiteFactory Oy on yhdistynyt osaksi Planeetta Internet Oy:ta. Vuodenvaihteessa tehdyssä kaupassa Planeetta Internet osti SiteFactoryn koko liiketoiminnan.

SiteFactoryn toiminta jatkuu omana liiketoimintayksikkönä.

"Kun nyt saamme taaksemme ison valtakunnallisen toimijan, pystymme kasvamaan ja auttamaan yrityksiä digitalisoitumisessa entistäkin paremmin", SiteFactoryn yrittäjä ja perustaja Janne Pakarinen iloitsee.

Planeetta Internetin toimitusjohtajan Lauri Kastin mukaan markkinoilla on tilaa pk-sektoriin keskittyvälle toimijalle, joka hallitsee koko digitalisaation ketjun. Kasti uskoo, että tulevaisuudessa yhä useampi yritys haluaa ostaa kotisivujen jatkuvaa kehittämistä, markkinointia ja ylläpitoa kokonaisuutena - ja tässä kisassa myös Planeetta Internet aikoo olla vahvasti mukana.

Nyt yrityksillä saattaa olla useita pieniä kumppaneita vastaamassa eri osa-alueista, eikä näiden yhteistyö useinkaan ole saumatonta.

"Asiakkaillamme on jatkuva tarve kehittää sivustojaan ja ohjelmistojaan, mutta Planeetalta on puuttunut tiimi toteuttamaan tätä kysyntää. SiteFactory pystyy toteuttamaan upean näköisiä ja toiminnallisia verkkosivustoja kustannustehokkaasti. Olemme heidän osaamisestaan erittäin vakuuttuneita", Kasti toteaa.

Janne Pakarinen kertoo, että Joensuun toimipistettä aiotaan vahvistaa useilla uusilla rekrytoinneilla niin pian kuin vain tekijöitä löytyy. Heti ensi hätään töitä olisi tarjolla kahdelle web-osaajalle.

Myös Kastin mukaan laajeneminen nimenomaan Joensuun alueelle sopii hyvin yrityksen kasvusuunnitelmiin.

"Erityisesti pääkaupunkiseudulla hyvistä koodaajista on krooninen pula ja osaajia on vaikeaa löytää. Joensuussa on jo valmiiksi aktiivinen teknologiayhteisö ja uskomme, että osaajia on helpompi palkata tarjoamalla töitä pääkaupunkiseudun sijaan ihmisten kotiseuduilta. Nykyiset kommunikaatiovälineet ovat niin hyviä, että sijainnilla on vähemmän ja vähemmän merkitystä."

Janne Pakarinen jatkaa Sitefactoryn liiketoimintajohtajana.

"Tämä on 18 vuoden yrittäjyyden jälkeen hieno tilanne. Työt jatkuvat entiseen malliin, ja SiteFactory palvelee asiakkaitaan kuten ennenkin. Planeetan mukaantulo tuo myös uusia mahdollisuuksia palvelutarjontaan", Pakarinen toteaa.

SiteFactory tuottaa laadukkaita ja mutkattomia verkkosivustoja ja räätälöityjä järjestelmiä. Yritys on toteuttanut toimintansa aikana lähes 4 000 verkkosivustoa kaikenkokoisille yrityksille ympäri maata. Perustettu vuonna 2000 ja sen toimipisteet ovat Joensuussa ja Helsingissä.