Sivakkalehdon tuulivoimahankkeen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta valmistunut

ABO Wind Oy suunnittelee yhteistyössä Metsähallituksen kanssa tuulivoimaloiden rakentamista Sivakkalehdon alueelle Kajaanin kaupungin ja Sotkamon kunnan eteläosiin. Tuulivoimahankealue sijaitsee noin 23 km Kajaanin keskustasta kaakkoon ja noin 25 km Sotkamon kirkonkylästä lounaaseen. Tuulivoimahankealueen pohjoispuolella ja voimajohtoreitin varrella kulkee Terrafamen kaivosalueelle menevä rautatie. Hankealue käsittää yhtenäisen alueen, jonka pinta-ala on noin 70 km2.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan tuulivoimahankkeen toteuttamisen vaihtoehtoja sekä niiden vaikutuksia ympäristövaikutusten arviointia säätelevien YVA-lain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima esitys YVA-menettelyssä tehtävistä selvityksistä ja käytettävistä arviointimenetelmistä.

Sivakkalehdon kaksi toteutusvaihtoehtoa

Sivakkalehdon hankkeessa arviointiohjelmassa tarkasteltavaksi vaihtoehdoksi esitetään kahta toteutusvaihtoehtoa. VE1 vaihtoehdossa hankealueelle sijoittuisi enintään 54 voimalaa ja VE2 vaihtoehdossa enintään 39 voimalaa. YVA:ssa tarkastellaan myös ns. nollavaihtoehtoa, jossa tuulipuistoa ei rakenneta.

Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho enintään 10 MW. Tuulipuisto on tarkoitus liittää sähköverkkoon Fingridin Vuolijoen sähköasemalle menevällä uudella, noin 55 km pitkällä, 400 kV voimajohdolla. Lisäksi tutkitaan toisen toimijan 110 kV ilmajohdon sijoittamista samaan 400 kV pylväsrakenteeseen tai sen vierelle. Hankkeessa on tarkoitus käyttää samaa 400 kV voimajohtoa Vuolijoelle kuin viereisessä Kivikankaan tuulivoimahankkeessa. Siinä hanketoimijoina ovat niin ikään ABO Wind Oy ja Metsähallitus.

Hankkeen vaikutukset

Kainuun ELY-keskus kuulutti YVA-menettelyn yhteysviranomaisena arviointiohjelman 4.4.2022−5.5.2022. ELY-keskukselle jätettiin yhteensä 25 lausuntoa ja neljä mielipidettä.

Lausunnoissa ja mielipiteissä nousivat esiin hankkeen yhteisvaikutukset muiden tuulivoimahankkeiden ja Terrafamen kaivoshankkeen ja sen suunnitellun laajennuksen kanssa sekä vaikutukset maisemaan, luontoon ja ihmisiin. Mielipiteissä esitettiin erityistä huolta voimaloiden ja sähkönsiirtolinjan vaikutuksista lähialueen asutukselle. Myös haittavaikutukset tv- ja radio- ja viestintäyhteyksiin tulivat asiantuntijalausunnoissa esille.

Yhteysviranomainen toteaa, että arviointiohjelmassa on tuotu tarpeellisessa määrin esille YVA-lain osoittamat tiedot. Arviointiohjelmassa on esitetty, että hankkeessa keskeisimpiä vaikutuskokonaisuuksia ovat melu- ja varjostusvaikutukset, maisemavaikutukset, vaikutukset ihmisten elinoloihin ja virkistykseen, linnustovaikutukset, vaikutukset suurpetoihin (erityisesti suteen), vaikutukset Natura- ja muille suojelualueille sekä eri hankkeiden yhteisvaikutukset. Yhteysviranomainen on näiden lisäksi nostanut liikennevaikutukset keskeiseksi vaikutukseksi. Hankkeen vaikutukset liikenteeseen ja tieverkoston kuntoon nousivat laajalti esille kuulemisessa.

Kainuun eteläosaan on tulossa useita tuulivoimahankkeita. Hankkeiden yhteisvaikutusten arviointi tulee korostumaan tässäkin hankkeessa. Hankkeella on lisäksi yhteisvaikutuksia Terrafamen kaivoksen laajennussuunnitelmien kanssa.

Arviointiohjelmassa ja siitä annetussa yhteisviranomaisen lausunnossa on myös tuotu esille keinoja haitallisten vaikutusten lieventämiseen. Hankevastaavat jatkavat ympäristövaikutusten arviointia ja hankkeen suunnittelua arviointiohjelmasta annetun ELY-keskuksen lausunnon perusteella. Seuraavassa vaiheessa hankevastaavat laativat ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, joka tulee aikanaan yleisön nähtäville. Arviointi päättyy ELY-keskuksen arviointiselostuksesta antamaan perusteltuun päätelmään.

Yhteysviranomaisen lausunto on nähtävillä hankkeen verkkosivulla.