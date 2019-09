Sivistys mukaan budjettiriiheen, Suomen hallitus – Osaamisen korjausvelka on kestämätön

Suomen hallitus kokoontuu tällä viikolla neuvottelemaan ministeriöiden määrärahojen mitoituksesta. Valtionvarainministeriön taannoinen ehdotus valtion talousarvioesitykseksi sisälsi paljon hyvää, mutta hämmennystä herätti korkeakoulutuksen määrärahojen vähyys. Moni korkeakoulu varautui rahoituksensa lisääntymiseen ja valtiovarainministeriön budjettiesityksen tultua julki hämmennys korkeakoulukentällä oli suuri.



“Sivistys on sosiaalidemokraattiselle liikkelle kivijalka. Vaikka hallitusohjelmassa ei välttämättä olisikaan luvattu määrärahoja täysimääräisenä vielä tälle vuodelle, on ehdottoman tärkeää että sosialidemokraatit vaativat pääministeri Antti Rinteen johdolla korkeakoulutukselle hallitusohjelmassa mainitut 60 miljoonaa euroa. Koulutuksen kunnianpalautus oli mitä mainioin teema vaaleissa, mutta tämä kunnianpalautus vaatii myös konkreettisia tekoja. Hallitusohjelmassa luvatut rahoituslisäykset ovat hyvä alku. Sipilän hallituksen puolen miljardin euron korkeakoululeikkausten jälkeen työtä on tehtävänä paljon, ennen kuin osaamisen korjausvelka on saatu korjattua”, Demariopiskelijoiden puheenjohtaja Topi Kytölehto linjaa.



“Koulutukseen panostaminen ei ole pelkkä lisäys valtionbudjetissa, vaan sijoitus. Mitä koulutetumpaa väestö Suomessa on, sitä notkeammin liikkuvat työmarkkinat. Innovaatiotkaan eivät synny itsestään, vaan TKI-tukien taustalle tarvitaan myös laadukasta perustutkimusta ja -koulutusta. Valtion budjetissa on aina niukasti jakovaraa, mutta koulutus on parhaita keinoja saada lisää verotuloja!” Kytölehto toivoo.



Koulutus on ollut suomalaisen yhteiskunnan kruununjalokivi joka viimeisimmän hallituskauden aikana sai monia tahroja itseensä. Opiskelijoiden ostovoima on heikentynyt samalla kun mielenterveysongelmat lisääntyvät. Suomalaiset opiskelijat saavat vähiten opintorahaa muihin opintorahaa myöntäviin pohjoismaihin verrattuna. Suomalaisten 18-34-vuotiaiden osuus pienituloisista on kasvanut viime vuosina selvästi, opintorahaleikkaukset ovatkin iskeneet juuri tähän ihmisryhmään. Opiskelijoiden aseman huonontuminen sekä korkeakoululeikkaukset ovat yhdistelmä jonka johdosta Suomea ei voi enää kauaa pitää koulutuksen kärkimaana. Jo nyt ollaan jääty OECD-maiden tahdista monella mittarilla.



Sosialidemokraattiset opiskelijat kannustaa Suomen hallitusta taittamaan osaamisen korjausvelan ja panostamaan korkeakoulutukseen vähintään hallitusohjelmassa mainitun 60 miljoonan euron verran.

Lisätiedot:

Topi Kytölehto

Puheenjohtaja

+358 45 1129299

topi.kytolehto@sonk.fi

Sini Heino

Pääsihteeri

sini.heino@sonk.fi

0452775070