Skitsofrenia-termistä tulisi luopua!

Maailman mielenterveyspäivänä 10.10.2021 klo 12.30–15.00 järjestetään Skitsofrenia - onko diagnoosi totta? -tietokirjan julkistamistilaisuus Lapinlahden Lähteellä Helsingissä. Tilaisuus on osa Lapinlahden Lähteen Maailman mielenterveyspäivän ja Aleksis Kiven päivän ohjelmaa.

Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä Nousevan mielen FB-sivujen kautta. Ks. linkki tilaisuuteen: dy.fi/kvu

Kirjan kirjoittajat ovat Karoliina Maanmieli, Tapio Gauffin ja Nisse Suutarinen ja sen on kustantanut Basam Books. Se julkaistaan osana Basam Booksin "Toivon näkökulmia mielenterveystyöhön" -kirjasarjaa.

Kirjassa tarjotaan vaihtoehtoinen malli psykoosin hoitoon sekä käsitellään psykoosin ja skitsofrenian nykyisen hoidon ongelmia. Kirjan teesejä ovat muun muassa: 1) Skitsofrenia-termistä on luovuttava 2) Psykoosilääkityksen suhteen on kunnioitettava potilaan itsemääräämisoikeutta 3) Traumanäkökulma on huomioitava psykoosin hoidossa. Näiden teesien perustelemisen ohella kirjassa esitellään laajasti Keroputaan sairaalassa kehitettyä Avoimen dialogin mallia, kerrotaan Norjassa saaduista kokemuksista lääkkeettömästä psykoosin hoidosta sekä luovuusterapioiden mahdollisuuksista ja tuodaan esiin mm. hengellinen näkökulma psykoosiin.

Kirjassa on myös kokemusasiantuntijoiden tarinoita psykoosin kokemisesta, sen hoidosta ja siitä selviytymisestä.

Tervetuloa paikan päälle tai etänä tekemään juttua!