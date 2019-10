SKODA TRANSTECH OY ON NIMITTÄNYT UUDEN TOIMITUSJOHTAJAN

Helsinki, 1.10.2019 – Juha Vierros on tänään nimitetty toimitusjohtajaksi Škoda Transtech Oy:öön, joka on Skandinavian suurin kiskokaluston valmistaja. Juha korvaa nykyisen toimitusjohtajan, Lasse Orren, joka siirtyy toisen yhtiön palvelukseen.

“Lasse Orre on edistänyt omalta osaltaan yhtiön tilauskannan kasvua ja haluaisin kiittää häntä tällä tavoin työstään yhtiössä. Siirrymme nyt seuraavaan vaiheeseen Škoda Transtech Oy:n integroimisessa Škoda Transportation Groupiin, ja olemme vakuuttuneita siitä, että Juha Vierros on kokemuksellaan oikea henkilö työskentelemään yhtiön tehokkuuden ja kannattavuuden parantamiseksi,” sanoo Zdenek Majer, Škoda Transtech Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Škoda Transportation Groupin Senior Vice President.

Juha Vierroksella on pitkä työkokemus valmistavasta teollisuudesta. Hän on työskennellyt viimeiset kaksi vuotta Normet Groupin yhteisyrityksessä Kingnor Mining Equipment Co. Ltd.:ssä Kiinassa perustamassa ja aloittamassa tuotantoa. Ennen tätä hän työskenteli Junttan Oy:ssä yhdeksän vuotta johdon eri tehtävissä. Aiemmin urallaan hän on työskennellyt telekommunikaatioteollisuudessa Unkarissa ja Suomessa sekä käsityökalujen valmistuksessa Portugalissa. Juha on 47 vuotta ja hänellä on Diplomi-insinöörin tutkinto. Hän on naimisissa ja hänellä on kaksi lasta.

Škoda Transtech on Skandinavian suurin kiskokalustovalmistaja. Yritys on perustettu vuonna 1985. Vuonna 2015 se liittyi osaksi Škoda Transportation Groupia ja vuonna 2018 yrityksen omistus siirtyi kokonaisuudessaan Škoda Transportation Groupille. Sen päätuotteita ovat kaksikerroksiset matkustajavaunut (operoidaan Push-Pull junina), raitiovaunut sekä konepajatuotteet. Tällä hetkellä yritys työllistää yli 650 henkilöä.

