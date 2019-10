SKV Asuntosijoitusbarometri: Asuntosijoittajien aktiivisuus vaihtelevaa asuntomarkkinoilla – pienten kerrostaloasuntojen kauppa kuitenkin vilkasta

Kysyimme SKV Kiinteistönvälityksen välittäjiltä, miltä asuntosijoitusmarkkinat näyttävät eri puolilla Suomea. Välittäjien mukaan asuntosijoittajien aktiivisuus on ollut kuluvana vuonna vaihtelevaa. Sijoittajienkin suosimien pienten kerrostaloasuntojen kauppa on kuitenkin vilkastunut Suomessa viime vuodesta.

Pienet kerrostaloasunnot ovat perinteisesti kiinnostaneet asuntosijoittajia – niin myös tänä vuonna.

”Eniten asuntosijoittajia ovat kuluvana vuonna kiinnostaneet välittäjiemme mukaan vanhat yksiöt, uudet yksiöt ja vanhat kaksiot”, kertoo SKV Kiinteistönvälityksen liiketoimintajohtaja Anu-Elina Hintsa.

Vanhojen kerrostaloyksiöiden kauppamäärät ovat kehittyneet Suomessa varsin positiivisesti viime vuoteen verrattaessa. Kuluvana vuonna vanhojen yksiöiden kauppoja on tehty Suomessa 2 % enemmän kuin vuosi sitten tammi–elokuussa. Pääkaupunkiseudulla yksiökauppoja on tehty 4 % enemmän kuin viime vuonna. Erityisen vilkkaana yksiöiden kauppa on käynyt tänä vuonna Espoossa (+22 %), Tampereella (+10 %) ja Turussa (+9 %) viime vuoteen verrattuna.

”Vanhojen kerrostalokaksioiden kauppa on kuluvana vuonna käynyt kuumana erityisesti pääkaupunkiseudulla, missä kaksioiden kauppamäärät ovat tammi–elokuussa nousseet 8 % viime vuodesta”, Hintsa sanoo.

Tyypillinen asuntosijoittaja on barometriin vastanneiden mukaan yksityissijoittaja, joka haluaa ostaa yhden sijoitusasunnon.

”Sijoitusasunnolla haetaan pääasiassa vuokratuottoa asunnon omistusaikana, eikä asunnon arvonnousun koeta olevan asuntosijoittajille yhtä tärkeässä roolissa. Toki painotuksissa on paljon alueellista vaihtelua. Sijoitusasunnon vuosituotto-odotukset ovat kuluvana vuonna liikkuneet välittäjien mukaan useimmin 4–6 prosentissa”, Hintsa kertoo.

Vuokralaisten odotukset kasvaneet – asuntosijoittajien kiinnitettävä huomiota asunnon kuntoon

Vuokralaisilla on lisääntyneen uudisrakentamisen myötä monilla paikkakunnilla aiempaa enemmän valinnanvaraa vuokra-asumisessa. Siksi kilpailu hyvistä vuokralaisista on kiristynyt.

”Vanhat yksiöt ja kaksiot ovat kyllä asuntosijoittajien ostolistalla, mutta ne halutaan usein remontoida täysin ennen vuokralle laittoa, jotta varmistetaan mahdollisimman hyvä vuokratuotto ja saadaan asuntoon hyvä vuokralainen. Huonokuntoiseen asuntoon voi olla vaikea saada vuokralaista varsinkin alueilla, joille vuokra-asuntotarjonta on lisääntynyt”, Hintsa kertoo.