Small Data Gardenin IOTSU®-palvelu hyödyntää Digitan LoRaWAN-verkkoa

Kiinteistöjen ylläpidon, asumismukavuuden ja energiatehokkuuden seurantaan suunniteltua IoT-alustaa ja mittausantureita kehittävä suomalainen Small Data Garden Oy ja Digita Oy ovat sopineet yhteistyöstä Digitan IoT-verkon hyödyntämisestä IOTSU®-palvelun tiedonsiirrossa. Digita ja Small Data Garden tuovat loppuvuodesta myös uudenlaisen päätelaitteen LoRaWAN-verkkoon.

”IOTSU®-palvelumme mahdollistaa reaaliaikaisen olosuhteiden ja sisäilman valvonnan halutuissa kohteissa vaivattomasti ja kustannustehokkaasti. IOTSU®-palvelun paristokäyttöiset laitteet toimitetaan käyttövalmiina ja siten, että ne ovat valmiita liitettäväksi verkkoon. Ratkaisu perustuu kehittämäämme IoT-alustaan, joka mittaa langattomasti sisäilman lämpötilan, kosteuden, hiilidioksidin sekä tarvittaessa VOC:in (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) ja paine-eron”, kertoo johtaja Timo Liukko Small Data Gardenista. ”Saamme valvonnalla erittäin kattavan kokonaiskuvan sisäilman laadusta. Tieto siirtyy suoraan käyttöliittymäämme, jonka kautta kerättyä tietoa voi seurata ja analysoida ja kohdistaa toimenpiteet kriittisiin kohteisiin”, jatkaa Liukko. ”On hienoa, että pääsemme nyt tarjoamaan palveluamme myös Digitan LoRaWAN-verkossa”.

”Digitan tavoitteena on luoda rakennuttajille ja kiinteistöjen omistajille edellytyksiä kehittää uusia palveluita entistä paremman asumismukavuuden ja energiatehokkuuden saavuttamiseksi. On hienoa, että Small Data Garden on liittynyt Digitan IoT-ekosysteemiin tarjoten korkealaatuisia sensoritiedon keruuratkaisuja lähes koko maan kattavassa LoRaWAN-verkossamme”, sanoo Digitan IoT-palveluista vastaava johtaja Ari Kuukka. ”Käytännössä Small Data Gardenin laitteet kiinnitetään haluttuihin mittauspisteisiin ja tieto niistä kulkeutuu Digitan radioverkkoa pitkin asiakkaan käyttöliittymään. Tämä on helppo ja vaivaton tapa varmistua kiinteistön tilasta ja puuttua poikkeamiin nopeasti”, jatkaa Kuukka.

Median yhteydenotot:

Small Data Garden Oy, Timo Liukko, johtaja ja partneri, p. 040 701 2272, timo.liukko@kolumbus.fi

www.smalldatagarden.fi

Digita Oy, Ari Kuukka, johtaja, IoT-palvelut, p. 040 149 7942, ari.kuukka@digita.fi

Small Data Garden Oy on suomalainen yritys, joka kehittää, valmistaa ja myy monikäyttöistä antureiden IoT -alustaa ja siihen perustuvia tuotteita. Yrityksen kaikki IOTSU®-tuotteet ovat omaa, suunnittelua ja tuotantoa, mikä mahdollistaa parhaan mahdollisen tuote- ja sovellusasiantuntemuksen sekä tuotteiden parhaan soveltuvuuden käyttökohteisiinsa. Lisäksi taataan laitteiden, sovellusten ja yhteysratkaisujen yhteensopivuus. IOTSU®-asiakkaita ovat esimerkiksi talotekniikan ja kiinteistöjen huollon ja ylläpidon toimijat, samoin teollisuuden, logistiikan, kulunvalvonnan ja turvallisuusalan toimijat.

Digita omistaa ja operoi Suomen johtavaa valtakunnallista maanpäällistä televisio- ja radioverkkoa ja on maan suurin riippumaton tietoliikennemastojen omistaja. Yhtiö on digitaalisen infrastruktuurin ja palveluiden tarjoaja. Digitan palveluihin kuuluvat tietoliikennemastot, konesali- ja esineiden internet (IoT) -palvelut ja tulevaisuuden broadcasting-palvelut. Palveluita tarjotaan maan suurimmille matkapuhelinoperaattoreille, internet- ja mediayhtiöille, infrastruktuuriyhtiöille ja kiinteistöjen omistajille. Digitassa työskentelee valtakunnallisesti 180 alan osaajaa. www.digita.fi, www.digitamahdollistaa.fi