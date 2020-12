Smash-burgarna har kommit för att stanna - Friends & Brgrs har sålt över 3,5 miljoner burgare på sex år

Smash-burgare har blivit den hetaste trenden i burgerbranschen, både bland restauranger och hemma-kockar. Populariteten i Finland har ökat stadigt sedan Friends & Brgrs lanserade sina smash-burgare år 2014. Sedan dess har kedjan sålt över 3,5 miljoner burgare, och därmed skapat ett nytt segment på den finländska burgermarknaden.

Friends & Brgrs har idag 13 restauranger och den största marknadsandelen inom segmentet ”fast casual”-burgare. Kedjans fokus på färska inhemska råvaror fortsätter att attrahera kunder också under den svåra pågående Corona-krisen. Ett växande intresse för smash-burgare har också bidragit positivt till Friends & Brgrs tillväxt.

”Vårt varumärke håller på att bli känt i Finland och folk känner till våra värderingar. Vi tycker att smash-stekmetoden ger den bästa smaken och därför var det ett naturligt val när vi grundade kedjan 2014. Smash-metoden ställer stora krav på kvaliteten på köttet, vilket passar oss bra. Vi maler allt kött själva i restaurangerna,” säger vd Peter Fagerholm.

Friends & Brgrs är just nu inne i en stark tillväxtfas. Framgången under Corona-krisen förklaras med ett starkt koncept och varumärke.

”För oss är en hamburgare mer än bara en hamburgare och jag tror att våra kunder märker det. Vi har under Corona-krisen öppnat restauranger i Jyväskylä, Esbo, Helsingfors och Rovaniemi. Under de kommande veckorna skall vi öppna i Villmanstrand och Kuopio. Vi har planer på att växa också under nästa år,” fortsätter Fagerholm.

Smashing är en av flera tekniker att steka hamburgare på. Smashing innebär att en löst sammansatta ”boll” av mallet kött kraftigt pressas mot en het stekyta. Detta maximerar biffens stekyta och ger en god och intensivare smak. Köttsaften blir kvar i biffen och vilket bidrar till en saftig smakupplevelse. En bra köttfärs med rätt fetthalt är en av de viktigaste komponenterna till en bra smash-burgare.

