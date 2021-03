Snellman lahjoittaa Pietarsaareen leikki- ja liikuntapuiston 70-vuotisjuhlansa kunniaksi

Perheyritys Snellman täyttää tänä vuonna 70 vuotta ja kiittää kotikaupunkiaan lahjoittamalla Pietarsaareen kaikenikäisille suunnatun leikki- ja liikuntapuiston. Snellman haluaa tarjota asukkaille uusia mahdollisuuksia yhteiseen vapaa-ajan viettoon ja osallistuu näin Pietarsaaren kehittämiseen yhteistyössä kaupungin kanssa.

– Perhe, yhdessäolo ja yhdessä tekeminen ovat meille tärkeitä arvoja ja halusimme tarjota paikan, jossa olisi tekemistä sekä lapsille että aikuisille – puiston, joka edistää pietarsaarelaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä, kertoo Snellmanin omistajaneuvoston jäsen Mikael Snellman.

– Pietarsaari on ollut Snellmanin kotipaikka jo 70 vuotta ja se on ollut hyvä koti. Kaupunki ja sen asukkaat ovat luoneet meille perustan kehittää yrityksestä menestyvä valtakunnallinen toimija. On tärkeä saada osoittaa kiitollisuutta myös konkreettisesti, Mikael Snellman jatkaa.

Suunnittelu on jatkunut koko alkuvuoden yhdessä kaupungin kanssa ja puisto on tarkoitus sijoittaa Vanhan sataman uimarannan välittömään läheisyyteen. Vanha satama on suosittu ulkoilualue ja Snellman osallistuu alueen kehittämiseen ensi vaiheessa 150 000 €:n summalla. Lahjoituksen avulla alueesta on mahdollista kehittää entistä viihtyisämpi ja monipuolisempi kokonaisuus, joka mahdollistaa myös uusia oheispalveluja.

Puiston vetonaulaksi lapsille on tulossa alueen teemaan sopien suuri leikkilaiva, jonka parissa riittää tekemistä pitkäksi aikaa. Lasten leikkiessä aikuisilla on mahdollisuus käyttää kuntoilulaitteita laivan läheisyydessä ja samalla pitää silmällä perheen pienimpiä.

– Snellmanin osallistuminen kaupungin ja Vanhan sataman kehittämiseen on meille onnenpotku. Yhdessä meillä on mahdollisuus rakentaa alueesta ikimuistoinen kokonaisuus, joka houkuttelee lapsiperheitä ja lisää myös kaupungin vetovoimaa, kaupunginjohtaja Anne Ekstrand iloitsee.

Puiston rakentaminen aloitetaan kesällä ja sitä tullaan kehittämään myös tulevina vuosina.