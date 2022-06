Sodankylälle huomautus hallintolain rikkomisesta

Sodankylän terveyskeskuksessa määrättiin 1.12.2021-28.2.2022 koronakaranteeniin 1308 ja eristykseen 625 henkilöä. Heistä kaikki saivat suullisen päätöksen lisäksi myös kirjallisen päätöksen, mutta kirjallinen päätös tehtiin pahimmillaan neljän viikon viiveellä.

Lapin aluehallintoviraston mukaan päätösten antaminen potilaille suullisesti oli perusteltua, mutta päätökset olisi pitänyt antaa myös kirjallisesti huomattavasti nopeammin. Hallintolain mukaan kirjallinen päätös on annettava suullisesti tehdystä päätöksestä viipymättä. Eduskunnan oikeusasiamies on ratkaisukäytännössään katsonut, että eristämispäätöksissä jo neljän päivän viive on liian pitkä.

Lapin aluehallintoviraston päätös (avi.fi)